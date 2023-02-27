Freedom, puntata in Sardegna il 27 febbraio 2023: dopo la puntata della settimana scorsa, che ha visto la troupe capitanata da Roberto Giacobbo, raggiungere le profondità della Grotta di Santa Barbara ad Iglesias, stasera – alle ore 21:20 su Italia 1 – la squadra di “Freedom, oltre il confine” raggiungerà nuovamente la Sardegna, stavolta per indagare i segreti della terra della longevità.

In una piccola zona che comprende l’Ogliastra e la Barbagia del Nord infatti, si trova una delle poche “Blue Zone” del nostro pianeta, dove pare essere custodito il segreto dell’eterna giovinezza. Come è possibile che in paesi come questi esistano altissime concentrazioni di centenari, veri e propri record a livello mondiale?

Lo scopo è quello di capire come sia possibile, una volta raggiunto il limite invalicabile della vita, trasmettere ciò che siamo alle nuove generazioni. Dobbiamo dire che in tanti ci hanno provato finora, con più o meno successo:

Nella puntata di stasera non si parlerà solo di Sardegna, ma anche di:

Egitto : si torna nella terra dei Faraoni assieme a Zahi Hawass, per raggiungere Alessandria d’Egitto e raccontare la storia di Cleopatra. Sarà anche l’occasione per andare alla ricerca della tomba di Cleopatra , esplorando gli antichi corridoi che porterebbero a pochi metri dalla sua tomba.

: si torna nella terra dei Faraoni assieme a Zahi Hawass, per raggiungere Alessandria d’Egitto e raccontare la storia di Cleopatra. Sarà anche l’occasione per andare , esplorando gli antichi corridoi che porterebbero a pochi metri dalla sua tomba. Mantova : si andrà alla ricerca del sangue di Gesù , lungo un percorso fatto di storia, leggenda e fede. Questo perché, nella città di Mantova, sarebbero ancora presenti due vasi sacri con all’interno conservato il sangue di Cristo. Protagonista di questa vicenda sarebbe Longino, il centurione romano che, secondo la tradizione, avrebbe trafitto il costato di Gesù, da cui sarebbero usciti acqua e sangue.

: si andrà , lungo un percorso fatto di storia, leggenda e fede. Questo perché, nella città di Mantova, sarebbero ancora presenti due vasi sacri con all’interno conservato il sangue di Cristo. Protagonista di questa vicenda sarebbe Longino, il centurione romano che, secondo la tradizione, avrebbe trafitto il costato di Gesù, da cui sarebbero usciti acqua e sangue. E poi ancora: Spagna , per conoscere gli scenari del Rio Tinto; Formia dove si trovano le cisterne più grandi del mondo.



E se sono arrivato tardi? Dove posso guardare la trasmissione TV?

Come vedere la trasmissione in replica grazie allo streaming online? E’ semplice basta andare sull’apposita pagina di Infinity. Questa per esempio, è la puntata sulla grotta di Santa Barbara a Iglesias!

