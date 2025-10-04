Assemini, scomparso Luigi Manca | Ricerche in corso: nessuna traccia dell’uomo di 50 anni

Assemini, non si hanno più notizie di Luigi Manca. L’uomo di 50 anni ha fatto perdere completamente le sue tracce

La comunità di Assemini, e la Sardegna intera, incrocia le dita e spera di poter avere quanto prima notizie positive per quanto riguarda la scomparsa di una persona. Si tratta di Luigi Manca che, da diversi giorni, ha fatto perdere completamente le sue tracce.

Con il passare del tempo aumentano, sempre di più, gli appelli sui social network da parte di parenti e conoscenti. Gli stessi che chiedono una sola cosa: quella di poterlo ritrovare quanto prima.

L’uomo, conosciuto da tutti semplicemente come “Gigi”, ha fatto perdere le sue tracce da poco meno di una settimana. Precisamente lunedì 29 settembre dalle ore 20:35. Momento in cui i suoi parenti non hanno più ricevuto sue notizie.

La famiglia, preoccupata per le sorti dell’uomo, non ha voluto perdere altro tempo ed ha lanciato immediatamente l’allarme ai carabinieri. Gli stessi che hanno già iniziato le ricerche per ritrovare l’uomo.

Assemini, non si hanno più notizie di Luigi Manca: le ultime

Sui social network, oltre ad alcune foto (come questa in alto ed in basso) è stata condivisa anche quella della sua auto: si tratta di una Lancia Ypsilon gialla e nera. I parenti, allo stesso tempo, chiedono che chi abbia informazioni in merito alla sua scomparsa o possibile ritrovamento è pregato di contattare urgentemente le forze dell’ordine.

Tra coloro che hanno lanciato un appello anche la nipote dell’uomo, Jessica Lussu: “Ciao a tutti. Lui è mio zio Luigi Manca, è alto pelato un po’ in carne. La macchina in foto è di sua proprietà targata DM300NL. Da ieri Lunedì 29/09 intorno alle 20:40 non si hanno più sue notizie, abbiamo già allertato i carabinieri e siamo in attesa di novità. Chiedo ai miei contatti e non di condividere e nel caso qualcuno sappia anche solo mezza informazione mi contatti il prima possibile. Grazie“.

Assemini, continuano le ricerche per ritrovare Luigi Manca: numerosi appelli

Come annunciato in precedenza sono tantissimi gli appelli lanciati sui social network. Da più di 3 giorni non si hanno notizie.

Questo è un altro appello da parte della famiglia: “Sono già stati allertati anche i Carabinieri. Chiunque avesse informazioni utili è pregato di contattare immediatamente le forze dell’ordine. Condividere questo appello può aiutare a ritrovarlo”.