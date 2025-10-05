Sassari, corpo senza vita trovato in campagna | Mistero sulle cause: indagini in corso

Sassari, una tragica scoperta quella che è stata effettuata nelle ultime ore: trovato un cadavere in stato di decomposizione

Una tragica scoperta quella che è stata effettuata nelle prime ore del mattino, in quel di Sassari, mercoledì 1 ottobre. Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media sardi pare che, in via XXV aprile, è stato ritrovato il cadavere di un uomo.

Non si hanno molte informazioni in merito se non per il fatto che si tratti di uomo di nazionalità straniera. Il suo cadavere, inoltre, è stato ritrovato in fase di decomposizione.

Ad effettuare la tragica scoperta sono stati gli agenti delle volanti. Il ritrovamento del corpo è avvenuto a pochi passi da dove sorgerà una delle frazioni del Centro Intermodale.

Un posto che, come confermato da alcuni testimoni, sembra essere diventato il punto di ritrovo per molte persone. In particolar modo senzatetto che non hanno un posto dove dormire. A nulla, però, sono serviti i numerosi sgomberi da parte delle forze dell’ordine locali.

Sassari, tragica scoperta: ritrovato cadavere in fase di decomposizione

Allo stesso tempo sono partite le indagini da parte della polizia. Gli agenti, infatti, oltre a fare il punto della situazione vogliono capire come sia venuto a mancare la vittima. La scomparsa dello straniero, inoltre, era stata segnalata da una chiamata effettuata al numero di emergenza del 118.

Come annunciato in precedenza ad indagare su questa assurda e macabra vicenda gli agenti della squadra Mobile. La notizia, nel giro di pochissimo tempo, ha immediatamente fatto il giro della rete e dei social network. In città, oramai, non si sta parlando d’altro se non del ritrovamento del corpo di questo straniero.

Sassari, indagini in corso della squadra Mobile: le ultime

Fino ad ora, però, non ci sono ulteriori aggiornamenti su chi potesse essere la vittima. Le prime indiscrezioni, però, rivelano che si possa trattare di un senzatetto alla ricerca di riparo dove dormire.

Nel frattempo sono in corso le indagini per cercare di capire le cause della sua morte e, soprattutto, per identificare la vittima. Non è da escludere, a questo punto, che la polizia possa emanare comunicati ufficiali in merito a questa tragica vicenda.