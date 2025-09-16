Ploaghe, anziano scompare nel nulla | L’allarme dei familiari: ricerche in corso

Ploaghe, non si hanno più notizie di Gianni Pittui: tutta la comunità ha lanciato l’allarme per il ritrovamento dell’anziano

Attimi di terrore e preoccupazione quelli che si stanno registrando in quel di Ploaghe. Nelle ultime ore è scomparso, nel nulla, una persona anziana. Si tratta di Gianni Pittui, di Florinas, che si sarebbe allontanato da solo intorno alle 9 di domenica 14 settembre da Ploaghe.

L’allarme è stato lanciato su Facebook dove in molti hanno condiviso l’appello disperato dei familiari. Secondo quanto annunciato dai familiari, appunto, pare che l’ultima volta l’uomo sia stato avvistato intorno alle ore 09:15 nella zona della stagione ferroviaria della città.

Nel post la descrizione di come era vestito e non solo: “Indossa pantaloni, una polo e scarpe da ginnastica. Tutti di color blu. Ha una corporatura media, capelli bianchi e stempiato. Occhi azzurri. Per chi lo vedesse è pregato di chiamare i carabinieri o il numero 3492982616“.

Come annunciato in precedenza sui social network l’appello si sta continuando a diffondere sempre di più. La speranza dei familiari, e non solo, è quella di ritrovare quanto prima l’anziano uomo.

Plaghe, Gianni Pittui scomparso nel nulla: continuano le ricerche

Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che l’uomo avrebbe compiuto questo gesto, di allontanarsi, per la prima volta in vita sua. I familiari sono inevitabilmente preoccupati per le sue condizione.

Si chiede, inoltre, la massima collaborazione da parte della popolazione. Ogni tipo di segnalazione, appunto, può risultare determinante per riportarlo a casa. Ovviamente sano e salvo.

Ploaghe, anziano uomo scomparso nel nulla: lanciato allarme dai familiari

Non si hanno molte informazioni per il momento. Un utente, sempre sui social, ha scritto che l’uomo è ancora scosso dalla scomparsa della moglie avvenuta molti anni fa. Ogni giorno, però, esce dalla sua abitazione per effettuare una passeggiata.

Questa volta, però, non ha fatto rientro nella sua abitazione facendo scattare l’inevitabile allarme da parte della sua famiglia. La stessa che spera di poter ricevere, quanto prima, informazioni e di poterlo riabbracciare presto.