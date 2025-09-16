Pula, tenta il furto di alcolici per mille euro | Arrestato un 21enne: lanciato l’allarme dal titolare

Pula, un giovane di 21 anni ha tentato il furto di alcolici per un totale di 1.000 euro: arrivano i carabinieri

Un episodio di cronaca quello che arriva direttamente dalla città di Pula. In un noto supermercato un ragazzo di 21 anni, secondo quanto annunciato più fonti e media locali, ha provato a rubare alcolici dal valore di mille euro.

Una fuga che, per sua sfortuna, è durata davvero poco. Ad accorgersi che qualcosa non stava andando per il verso giusto ci ha pensato direttamente direttamente il titolare dell’esercizio. Lo stesso che ha lanciato l’allarme ed avvisato i carabinieri.

Sul posto sono arrivati i militari dell’arma della stazione di Capoterra. L’episodio si è verificato nella serata di martedì 9 settembre. A finire in manette, appunto, un ragazzo di 21 anni di origine rumena.

Quest’ultimo è un senza fissa dimora, celibe e disoccupato. Non solo: un personaggio già noto alle forze dell’ordine. Le accuse nei suoi confronti sono inevitabilmente gravi visto che si parla di reato di furto aggravato.

Come annunciato in precedenza l’episodio è scattato grazie alla richiesta di aiuto da parte del titolare dell’attività commerciale. Quest’ultimo, infatti, aveva sorpreso il ragazzo rubare dagli scaffali del suo supermercato ed, allo stesso tempo, si stava allontanando dopo essersi impossessato di un numero impressionante di bottiglie d’alcol. Dal valore di ben 1000 euro.

Una volta arrivati sul posto i carabinieri hanno percorso pochi metri ed hanno immediatamente individuato e fermato il 21enne. La merce è stata riconsegnata al legittimo proprietario. Mentre per il ladro sono scattate le manette.

Il rumeno, dopo essere stato portato in caserma e dopo aver effettuato tutte le formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza. Il ragazzo, a quanto pare, è già noto alle forze dell’ordine per lo stesso motivo. Nelle prossime ore potrebbe essere sottoposto a processo con rito direttissimo.

Una vicenda che, nel giro di pochissimo tempo, ha immediatamente fatto il giro non solo della città ma soprattutto della rete. Purtroppo anche in una cittadina tranquilla, come quella di Pula, questo tipo di episodi continuano a verificarsi. Il livello di criminalità, infatti, continua ad aumentare sempre di più.