Oristano, scuola incendiata a Ferragosto | Preso il responsabile: ragazzino incastrato da video e impronte

Oristano, importanti novità per quanto riguarda la scuola incendiata nel giorno di Ferragosto: preso il responsabile. E’ un ragazzino

Importanti aggiornamenti quelli che arrivano direttamente dalla città di Oristano. In merito ad un episodio di cronaca che si è verificato quasi un mese fa. Ovvero quello riguardante l’incendio all’interno di una scuola.

Dopo alcune settimane di indagini si è arrivati ad una importante conclusione: ovvero quella riguardante la cattura del responsabile che ha appiccato il fuoco. Si tratta di un ragazzino che, dopo essere stato inquadrato dalle telecamere, è stato identificato e fermato.

Ad arrestare il giovane la polizia di Oristano che, successivamente, lo ha denunciato. Ed il motivo è grave e facilmente intuibile: per aver appiccato l’incendio e distrutto la scuola “Don Deodato Meloni” in via Diaz.

Dopo lo spegnimento della fiamme, da parte dei vigili del fuoco, è stata fatta la conta dei danni. Questi ultimi sono stati ingenti visto che l’istituto ospita diverse classi dell’alberghiero, del liceo classico e delle magistrali. Un danno, appunto, non indifferente.

Oristano, preso il responsabile che ha appiccato l’incendio in una scuola

Come annunciato in precedenza c’è stato un lungo lavoro messo in atto dalle forze dell’ordine. Le stesse che, attraverso le indagini e con il prezioso aiuto da parte della Squadra Mobile, ha analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianze del Comune in quel caldo 15 agosto. Con la collaborazione anche da parte di alcuni accertamenti, questi ultimi effettuati sulla scena del crimine, sono arrivate delle importanti scoperte e risultati.

Un merito va dato anche al personale del gabinetto provinciale della Polizia Scientifica. Quest’ultimo, infatti, sul posto ha prelevato alcune impronte importanti che sono state cruciali per l’esito finale delle indagini.

Oristano, individuato dalle telecamere di videosorveglianza il ragazzino

Il responsabile, appunto un ragazzino, risulta essere un volto noto alle forze dell’ordine. In passato, infatti, aveva commesso altri episodi vandalistici nella comunità oristanese.

La sua posizione, in questo momento, è attualmente al vaglio della Procura della Repubblica del Tribunale dei Minorenni di Cagliari. Per il momento è scattata solamente la denuncia nei suoi confronti. La vicenda, a quanto pare, potrebbe andare per le lunghe ancora per un po’.