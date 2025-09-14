Costa Smeralda, vernice rossa sulla roccia simbolo | Protesta pro Palestina: atto contro i turisti israeliani

Costa Smeralda, vernice rossa sulla roccia simbolo del posto: ad effettuare tutto ciò un gruppo di attivisti “Pro-Palestina”

Un azione per ribadire la propria vicinanza al popolo palestinese e, di conseguenza, condannare ciò che sta compiendo l’esercito israeliano. Un azione che, però, ha visto danneggiare uno dei simboli della Costa Smeralda: vale a dire la roccia che segna l’ingresso nella comunità.

Il tutto si è verificato nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 settembre. A compiere questo gesto un gruppo di attivisti “Pro-Palestina“. Cosa è successo? Hanno gettato la vernice rossa sulla grande roccia simbolo della nota meta turistica.

Da precisare che, già da un bel po’ di giorni, nell’isola è in atto una protesta da parte di alcune persone. Soprattutto dopo l’attivazione del collegamento aereo tra l’aeroporto di Olbia Costa Smeralda e Tel Aviv.

Non solo: anche per l’arrivo, in Gallura, da parte di turisti israeliani che si stanno godendo le vacanze. Non è da escludere, a questo punto, che tra di loro possano esserci anche soldati israeliani appartenenti all’Idf e che pernottino in un prestigioso resort di Santa Teresa Gallura.

Gli attivisti di varie organizzazioni, presenti sul posto, chiedono l’immediato cessate il fuoco, il riconoscimento dello stato di Palestina e la liberazione di Gaza. Una manifestazione che si era svolta, in maniera del tutto pacifica, dinanzi all’aerostazione olbiese. Tra i presenti molti di loro sventolavano la bandiera palestinese.

Una protesta che è andata avanti, per giorni, dinanzi all’hotel a Santa Teresa Gallura. Nella serata di martedì 9 settembre, invece, la protesta si è trasformata in un danneggiamento alla roccia simbolo della Costa Smeralda. Il tutto avvenuto sulla strada provinciale 94 che collega Olbia con la località di Porto Cervo.

Non sono stati individuati coloro che hanno commesso questo grave gesto nei confronti di una delle icone della Costa Smeralda. Le immagini, successivamente, hanno fatto immediatamente il giro della rete.

Sul posto le forze dell’ordine ed i restauratori. Questi ultimi, poche ore dopo l’attacco alla roccia della Costa Smeralda, hanno rimosso la vernice nella mattinata di mercoledì 10 settembre. La preoccupazione, però, è che questo attacco possa arrivare nei prossimi giorni. L’allerta, infatti, continua ad essere massima.