Costa Rei, la Brigata Sassari sbarca a “Oltremare” | Valorizzazione del territorio tra storia, cultura e identità locale

Costa Rei, la “Brigata Sassari” sbarca ad “Oltremare” con lo scopo di valorizzare il territorio tra: storia, cultura e identità locale

Un grande appuntamento quello che si è svolto nel pomeriggio di sabato 6 settembre alle ore 16:30, a Costa Rei. Il tutto accompagnato da musica e valori in uno scenario naturale che non ha assolutamente bisogno di alcun tipo di presentazione.

Direttamente in spiaggia, all’altezza di via dei Gigli, si è esibita la fanfara del terzo Reggimento bersaglieri della Brigata Sassari. Un concerto unico, nella spiaggia libera, con lo Scoglio di Peppino, l’Isola di Serpentara e Costa Rei che ha fatto da cornice.

Un evento voluto fortemente dagli amministratori della “Costa Rei Dreams Srl“, Michelangelo Pintus e Pierpaolo Piu (anche direttore dell’hotel “Garden Beach” e Giovanni Iozza (direttore IGV “Santa Giusta”).

L’appuntamento porta la firma della società “Dream Costa Rei Srl” che opera nel settore dell’intrattenimento e che ha organizzato la rassegna “Oltremare Castiadas-Costa Rei”. Un progetto per la valorizzazione del territorio, delle sue eccellenze e dell’identità attraverso eventi, cultura e molto altro.

Costa Rei, grande evento ad “Oltremare”: presente la Brigata Sassari

Un evento che ha ottenuto il patrocinio gratuito da parte del Comune di Muravera. Nel comunicato è stato rivelato che si è creata la possibilità di proporre un momento speciale e simbolico. “Ospitare la Fanfara del Terzo Reggimento Bersaglieri della Brigata Sassari, per un concerto sul mare, rappresenta un messaggio di speranza, unità e pace. Oltre ad un richiamo alle radice ed ai valori della Sardegna”.

La Brigata Sassari, per la prima volta in assoluto, si è esibita su una spiaggia. Insomma, un appuntamento a dir poco iconico per la Sardegna ed una vetrina di prestigio di tutto rispetto. Soprattutto per l’intero comparto economico e turistico del Sarrabus. In questo modo si va a rafforzare, sempre di più, l’immagine di una regione importante come lo è la Sardegna ed una terra che custodisce i suoi valori.

Costa Rei, tutto pronto per l’evento “Oltremare”: tutto quello che serve sapere

Il nome dell’evento sarà “Note d’onore Oltremare – I suoni della Brigata Sassari a Costa Rei” (L’emozione della Fanfara sulle onde del mare).

Come annunciato in precedenza l’appuntamento si è tenuto sabato 6 settembre nella spiaggia delle “Ginestre/Sa Murta” – Via dei Gigli, Loc. Costa Rei.