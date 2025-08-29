San Priamo, successo per la sagra del pesce arrosto | Distribuiti 6 quintali di spigole e orate: folla e applausi

San Priamo, grande successo per la sagra del “Pesce arrosto” che si è svolta nella serata di sabato 23 agosto

Non ha deluso le aspettative la sagra del “Pesce arrosto” che si è svolto, nella serata di sabato 23 agosto, in quel di San Priamo. Un grande successo. Soprattutto per quanto riguarda i partecipanti: abitanti del posto e turisti non hanno mancato all’appuntamento.

Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media locali pare che sono stati distribuiti ben sei quintali di spigole ed orate. Senza dimenticare, inoltre, la fregula con i granchi blu. Il tutto, ovviamente, accompagnato da un buon vino che ha fatto da padrone.

Quella che si è svolta pochi giorni fa è stata l’ottava edizione della sagra “Su pisci arrustu“. Come annunciato in precedenza è stato un grande successo. Sui social network, infatti, sono state pubblicate tantissime immagini e filmati dell’evento che ha catturato l’attenzione.

Oltre agli abitanti del posto anche tantissimi turisti si sono ritrovato in piazza Sant’Andrea per degustare le splendide prelibatezze che offre l’isola. Tra i presenti anche l’assessore alle Borgate, Gian Piero Cuccu che ha speso parole di elogio per questo evento.

Sagra del pesce arrosto, grande successo a San Priamo: le parole di Cuccu

Uno dei principali organizzatori di questo evento è, appunto, l’assessore Coccu che ha dichiarato ai media presenti: “Ormai, assieme alla sagra de Sa Pratzida e della Carne di Capra, è uno degli appuntamenti gastronomici principali di questa estate di San Vito. Non possiamo non rivolgere i più sentiti ringraziamenti all’associazione Bidde Maiori ed ai tanti volontari che hanno partecipato“.

Il pesce, proveniente dalle lagune del Sarrabus, fresco è giunto sul posto grazie alla collaborazione con la cooperativa dei pescatori di Feraxi. Durante la serata non c’è stato spazio solamente per il cibo ed il beveraggio, ma anche per altro. Ovvero per spettacoli di intrattenimento che hanno catturato l’attenzione dei presenti.

San Priamo, grande successo per la sagra del “Pesce arrosto”: spazio anche a musica e divertimento

Dopo la cena, appunto, a base di pesce c’è stato spazio anche per altro. Ovvero con musica e balli sardi per una serata indimenticabile che gli abitanti del posto ed i turisti porteranno con sé.

Non resta che attendere il prossimo anno per un altro appuntamento con questa sagra. Nella regione si stanno concludendo le ultime sagre in programma prima della chiusura definitiva estiva.