Pula, arrestati sulla Statale 195 con eroina | In manette due uomini del paese

Pula, due uomini del posto sono stati arrestati dai carabinieri: sono stati colti, sulla statale 195, con eroina

Una importante operazione quella che ha portato la firma, nelle ultime ore, da parte dei carabinieri. Ci troviamo a Pula dove due uomini, uno di 56 e l’altro di 53 anni, sono stati arrestati dai militari dell’arma.

Le accuse nei loro confronti sono molto gravi visto che si parla di possesso di stupefacenti. Secondo quanto confermato da alcune fonti e media sardi pare che i due sono stati trovati in possesso di ben 100 grammi di eroina.

Il tutto è avvenuto lungo la statale 195 durante una operazione di controllo. Mai, però, nessuno si sarebbe aspettato che durante il controllo venissero trovati con della droga in auto. Per i due sono scattate inevitabilmente le manette.

Le due persone arrestate sono della zona e sono state portate prima in caserma e successivamente in carcere. Una operazione, quella dei carabinieri, che non è affatto finita qui.

Non è finita qui visto che, come annunciato in precedenza, i carabinieri della stazione di Pula hanno effettuato altre perquisizioni domiciliari. Le stesse che hanno permesso di rinvenire altri 11 grammi, della stessa sostanza, ed anche una cifra importante economica.

A quanto pare sono stati rinvenuti ben 6.000 euro, in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Materiale che, ovviamente, è stato sottoposto immediatamente a sequestro. Le indagini, in ogni caso, continuano ad andare avanti.

Pula, due uomini arrestati dai carabinieri: gli ultimi aggiornamenti

La notizia, ovviamente, nel giro di pochissimo tempo ha immediatamente fatto il giro della rete e si è sparsa in un attimo in città. Nel frattempo, però, arrivano novità importanti per quanto riguarda i due arrestati.

Nelle prime ore del mattino di giovedì 4 settembre i colpevoli sono comparsi dinanzi al Tribunale di Cagliari dove sono stati processati con rito direttissimo. Da capire se, dietro a questo giro di stupefacenti, sono coinvolte altre persone. Ed è per questo motivo che le indagini, da parte dei carabinieri, continuano senza sosta.