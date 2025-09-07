Porto Torres, donna allontanata da un bar con il figlio autistico | “Pretendevano che consumassimo tutti”

Porto Torres, disavventura per una donna e suo figlio autistico: allontanati da un bar. La denuncia della madre

Una bruttissima disavventura quella che ha vissuto una donna e suo figlio. Un bambino autistico. Il tutto è accaduto a Porto Torres e, più precisamente, all’interno di un bar. Per loro, all’interno dell’attività, non c’era posto.

Non bastava nemmeno l’aver in mano un panino e, sul tavolino, una bevanda. Per loro, appunto, non c’era posto. La donna ha denunciato il tutto all’Unione Sarda in cui ha rivelato di essersi sentita umiliata per quello che un addetto dell’esercizio pubblico le aveva detto.

Se volevano restare nel bar avrebbero dovuto consumare un pasto. Tutti. Nessuno escluso. La donna, di nome Rita, difficilmente potrà dimenticare questi momenti. Prima di recarsi nel locale, però, la donna aveva chiamato per sapere se poteva ordinare un panino. La risposta è stata chiara: non si accettano prenotazioni.

Sembrava finita lì quando la famiglia si reca sul posto dove chiedono di potersi sedere per consumare una bibita. La cameriera ha dato il suo “via libera”: panino e coperto al prezzo di 9 euro.

Porto Torres, mandati via da un bar: la denuncia della donna

I minuti passavano. Il panino arriva con fatica, ma della bibita nemmeno l’ombra. Motivo? Uno degli addetti avrebbe dato disposizioni di non portare loro da bere. Il bambino iniziava a lamentarsi: “Per lui la fame e la sete sono stimoli che non possono essere rimandati o ignorati. Voleva la bibita ed abbiamo chiesto ai camerieri di poterla avere“.

Niente da fare. La donna, nel giro di poco tempo, inizia ad alterarsi: “Ad altri tavoli questa regola non veniva applicata. Ci ha fatto sentire trattati in modo ingiusto. Il titolare non si è scusato e si è rivolto a noi in maniera maleducata. Insomma, non eravamo più i benvenuti e ci ha detto che dovevamo lasciare il locale“.

Porto Torres, la denuncia della madre: “Pretendevano che consumassimo tutti”

Dopo la protesta della donna finalmente arriva la bevanda che suo figlio autistico desiderava. Non è finita qui visto che sia la donna che l’altra figlia più grande non avevano ricevuto la consumazione. A venirli incontro alcuni clienti seduti al tavolino affianco che hanno ordinato le bibite per la famiglia maltrattata.

“Pretendevano che consumassimo tutti – ha aggiunto la donna – da non credere. In quel momento mi sono sentita offesa ed umiliata. Soprattutto perché a risentirne più di tutti è stato mio figlio“. Una vicenda che, nel giro di pochissimo tempo, ha immediatamente fatto il giro della rete ed ha sconvolto gli utenti del web.