Costa Smeralda, dopo una notte brava finisce in manette | Turista arrestato: accuse gravissime

Costa Smeralda, arrestato un uomo che era andato in escandescenza: le accuse nei confronti del turista sono gravi

Il tutto è accaduto nella notte tra il 6 ed il 7 agosto all’esterno di un noto locale notturno di Baja Sardina, in Costa Smeralda. Protagonista (assolutamente in negativo di quello che stiamo per raccontarvi) un giovane turista svizzero in vacanza in Sardegna.

Secondo quanto annunciato da alcune fonti locali e testimonianze pare che l’uomo stava iniziando a dare in escandescenza, fuori da questo locale, dove stava trascorrendo la serata fatta di musica e tanto alcol.

La situazione stava iniziando a peggiorare fino a quando, alcuni presenti, hanno chiamato le forze dell’ordine. Dopo pochi minuti sono giunti sul posto i carabinieri della stazione di Porto Cervo, con l’aiuto dei colleghi della radiomobile di Olbia.

Le accuse nei confronti del giovane turista sono molto gravi visto che si parla di: violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo, come annunciato, non era in sé visto che era vittima di una forte alterazione psicofisica per via del troppo alcol assunto.

Costa Smeralda, turista svizzero va in escandescenza: arrestato dai cc

Non è finita qui visto che, prima dell’arresto. lo svizzero ha tentato di salire a bordo dell’automobile del padre per poi darsi alla fuga. Ad aiutare i militari dell’arma per bloccare il soggetto anche il padre di quest’ultimo per impedirgli di mettere in moto e partire. Nulla poteva calmare il turista visto che aveva iniziato ad assumere un atteggiamento ancora più aggressivo.

Tanto da dimenarsi ed a sputare addosso al padre ed agli stessi carabinieri, iniziando a sferrare una serie di calci per cercare di divincolarsi. Solamente con l’aiuto di altri due ragazzi (che stavano assistendo alla scena) il giovane è stato bloccato ed arrestato. Successivamente è stato portato nelle camere di sicurezza del reparto territoriale di Olbia in attesa dell’udienza di convalida.

Costa Smeralda, arrestato giovane turista: stava dando in escandescenza

Non una nottata facile per i carabinieri che, con l’aiuto di altri cittadini, hanno potuto arrestare il soggetto che si era reso molto pericoloso. Soprattutto quando stava fuggendo con l’auto costituendo un pericolo non solo per sé stesso, ma anche per gli altri.

Fortunatamente i carabinieri, dopo essere stati aggrediti fisicamente, non risultano in alcun modo feriti. Un grande spavento anche per i presenti, all’esterno del locale, che hanno vissuto questa scena che poteva trasformarsi anche in tragedia.