Quartu, incendio in casa | Ustionato trasportato in codice giallo: non è grave

Quartu, incendio in casa: persona rimane ustionata, ma non è in pericolo di vita. Trasportato, in codice giallo, in ospedale

Un bruttissimo incendio quello che si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 6 agosto. Il tutto si è verificato all’interno di un seminterrato di una abitazione a Quartu Sant’Elena (provincia di Cagliari).

Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media locali non si sa cosa abbia scaturito il rogo. La cosa certa è che il tutto è avvenuto poco prima delle ore 16 (per la precisione alle 15:45). Il fuoco ha iniziato a fare il suo percorso.

Tanto da avvolgere oggetti e suppellettili che si trovavano nel seminterrato. A lanciare l’allarme sono stati i proprietari dell’abitazione. Purtroppo il fumo aveva già fatto il suo cammino invadendo il piano superiore.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. I pompieri sono stati lesti a spegnere il rogo prima che si espandesse per tutto il resto della casa.

Quartu, incendio in seminterrato: persona ustionata, non è grave

Una persona è rimasta ustionata e le sue condizioni sono molto serie. Fortunatamente il soggetto non è in pericolo di vita. L’uomo è stato trasportato in ospedale, per le cure del caso, ed è ricoverato in “codice giallo“. Dopo poche ore sono terminate le operazioni di bonifica. I vigili del fuoco sono intervenuti con un’autobotte.

Come annunciato in precedenza non sono state chiarire le cause di questo rogo. Subito dopo le squadre hanno provveduto alla messa in sicurezza di tutto l’immobile.

Quartu Sant’Elena, incendio in un seminterrato: una persona ustionata

Le autorità, intanto, hanno avviato le prime indagini per cercare di avere delle chiare risposte su cosa abbia scaturito questo incendio. La persona ustionata, poche ore dopo il suo ingresso in “codice giallo”, è stato dichiarato “fuori pericolo” dall’equipe medica. Negli ultimi mesi, Quartu Sant’Elena è stato teatro di diversi episodi di incendio nell’ultimo periodo.

Soprattutto nelle zone residenziali o sterrate dove si sono verificati, appunto, roghi in canne e vegetazione secca nei pressi di abitazioni. Gli stessi domati grazie alla collaborazione tra vigili del fuoco, Protezione Civile e volontari. Questi episodi testimoniano una vulnerabilità diffusa, aggravata da vento e condizioni ambientali favorevoli alla propagazione del fuoco.