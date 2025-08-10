Capo Boi, terrificante incidente | Morto 55enne: balzato via dalla sua moto

Un terrificante incidente quello che si è verificato a Capo Boi, nulla da fare per un 55enne: balzato via dalla sua moto

Un terrificante incidente stradale quello che si è verificato, poco dopo le ore 10 del mattino, martedì 5 agosto sulla strada provinciale 17. Il tutto è avvenuto in località Is Piscareddus tra Porto Sa Ruxi e Capo Boi.

A perdere la vita un uomo di 55 anni. Si chiamava Luca Rivera. Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media locali pare che l’uomo, per causa ancora in fase di accertamento, si trovava in sella alla moto ed è uscito fuori strada.

Un impatto terribile. Tutti inutili i tentativi di soccorso nei confronti dell’uomo che è morto sul colpo. Sul posto anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Castiadas-Pula che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area coinvolta del sinistro.

Come annunciato in precedenza non è ancora chiara la dinamica di questo incidente. Stesso discorso vale anche se ci siano stati altri mezzi che abbiano causato, o meno, l’uscita di strada della due ruote.

Capo Boi, terrificante incidente: morto 55enne in sella alla sua moto

Successivamente sono state rese note informazioni per quanto riguarda la vittima. Il 55enne era originario di Alessandria, ma aveva deciso di trasferirsi in Sardegna per motivi di lavoro. Una drammatica vicenda che ha colpito l’intera comunità di Villasimius. Rivera era volontario dell’associazione “Costa Sud Est“. I primi ad accorrere sul luogo dell’accaduto sono stati i suoi amici e colleghi, ancora increduli che il loro Luca non sia più tra loro.

La polizia locale ha avviato le prime indagini per fare il punto della situazione e, soprattutto, capire la dinamica dell’incidente in maniera dettagliata. Lascia la moglie e due figli. Anche sui social network, in particolar modo su Facebook, lo ricordano come una persona stimata e benvoluta da tutti.

Capo Boi, 55enne perde la vita in tragico incidente: la comunità lo ricorda commosso

Questo il messaggio pubblicato dalla pagina Facebook “Vivi Villasimius”: “Luca verrà ricordato per la sua disponibilità, il grande cuore e la costante attenzione verso gli altri resteranno per sempre impressi nella memoria di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.

La sua perdita lascia un vuoto difficile da colmare. Ci stringiamo con affetto e rispetto al dolore della famiglia, esprimendo le nostre più sincere condoglianze, in particolare a Simona, Bea e Nanni. Che il suo ricordo sia sempre luce nel nostro mare, da lui tanto amato”.