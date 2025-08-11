Cagliari, sede Pd devastata | Blitz nel cuore della notte: danni ingenti e via mille euro

Cagliari, la sede del Pd è stata devastata da ignoti nel cuore della notte: danni ingenti e portati via almeno 1000€

Il tutto si è verificato nella notte tra il 4 ed il 5 agosto nella sede del Partito Democratico situato in via Emilia, a Cagliari. Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media locali pare che alcuni ladri hanno agito e si sono intrufolati nella sede senza problemi.

I danni che sono stati effettuati, però, sono importanti visto che sono state danneggiate porte e arredi. Non contenti hanno portato via una cifra che dovrebbe avvicinarsi attorno ai 1000€. Soldi che erano stati conservati all’interno di una cassetta.

Il denaro, come annunciato da alcune testimonianze di appartenenti al partito, era stato raccolto con i tesseramenti dell’ultimo periodo. Dopo la bruttissima scoperta è stato lanciato l’allarme. Nel giro di poco tempo la polizia è giunta sul posto per avviare le prime indagini.

Le forze dell’ordine, con la collaborazione da parte della Scientifica, ha effettuato il sopralluogo. L’obiettivo è quello di riuscire ad individuare possibili tracce che sono state lasciate dai ladri.

Cagliari, danni alla sede del Pd: portati via 1000€

In merito a quanto accaduto sono arrivate anche le dichiarazioni da parte del segretario regionale del partito, Piero Comandini. Quest’ultimo ha affermato di essere molto amareggiato per lo spiacevole episodio che nulla a che fare con il mondo della politica. “Dispiace essere finiti nel mirino di qualche delinquente per pochi soldi” fa sapere il segretario.

A quanto pare, però, non si tratta affatto della prima volta che la sede del Pd sia al centro di questo tipo di episodi. Nel settembre dello scorso anno c’era stato un altro raid vandalico. In quella occasione erano stati danneggiati mobili, porte e finestre. In merito a quanto accaduto, nelle ultime ore, gli agenti della Digos hanno avviato le prime indagini.

Cagliari, assalto alla sede del Pd: indagini in corso della Digos

Fino a questo momento, però, non sono state rese note informazioni e ultime novità su quanto accaduto la scorsa notte. La cosa certa è che i delinquenti si sono introdotti nella parte posteriore ed hanno portato via, appunto, la cassetta metallica contenente poco più di 1000 euro.

Non solo: sono state portate via due banconote, da 20 euro ciascuna, che si trovava sul tavolo. Prima di darsi alla fuga i ladri hanno danneggiato alcune porte. Il furto è stato denunciato in Questura dai dipendenti del quartiere di San Michele.