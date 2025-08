Cagliari, arrestato latitante in vacanza in Sardegna | Ricercato dal 2014: era in un hotel, accusato di tratta e sfruttamento

Arrestato latitante in vacanza in Sardegna - SardegnaInBlog.it (Foto X)

Cagliari, si trovava in vacanza in Sardegna: arrestato pericoloso latitante. Le accuse nei suoi confronti sono molto gravi

Una importante operazione quella che ha visto, come protagonisti, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando di Cagliari che hanno arrestato un pericoloso latitante.

Si tratta di un cittadino romeno, anni 49, che era ricercato in tutta Europa. Le accuse nei suoi confronti sono molto gravi visto che si parla di tratta di esseri umani e sfruttamento.

A seguire le indagini, sin dal primo momento, il tenente Nicola Pilia. Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media sardi pare che l’uomo è stato rintracciato in città visto che stava trascorrendo le vacanze estive.

Un uomo, come annunciato in precedenza pericoloso, ricercato a livello internazionale in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nel 2014. Il tutto da parte delle autorità giudiziarie della Romania.

Cagliari, arrestato latitante romeno: è un soggetto molto pericoloso

L’uomo è stato individuato ed arrestato in un hotel mentre, appunto, si stava godendo le vacanze estive. L’attività è stata portata avanti dalla Squadra Catturandi. Solamente dopo una articolata e continuativa indagine i militari dell’arma hanno consentito di assicurare alla giustizia il 49enne romeno. Quest’ultimo è ritenuto un soggetto molto pericoloso e promotore di un sodalizio criminale operante sia in Italia che in Romania nei primi anni 2000.

Anche le autorità del suo paese hanno confermato che l’organizzazione criminale, capeggiata dal soggetto in questione, era ben organizzata per quanto riguarda lo sfruttamento di connazionali che venivano portati nel nostro paese. Alcuni di questi venivano condizionati e costretti a commettere furti e rapine nei negozi di alcune città (tra queste Genova). Mentre le donne, purtroppo, venivano costrette a prostituirsi.

Cagliari, arrestato pericoloso latitante romeno: le ultime

Dopo che i carabinieri avevano individuato e, di conseguenza, arrestato il pericoloso latitante lo stesso veniva portato dinanzi alla Corte d’Appello del Tribunale di Cagliari. Nel convalidare il suo arresto sono stati imposti gli arresti domiciliari. Ovviamente in attesa di pronuncia definitiva.

Una vicenda di cronaca che, nel giro di pochissimo tempo, ha fatto immediatamente il giro della regione. Per il momento non si hanno ulteriori aggiornamenti in merito a quanto accaduto. Non è da escludere assolutamente che, nelle prossime ore, i carabinieri possano fornire ulteriori dettagli sulla vicenda che ha portato all’arresto del 49enne.