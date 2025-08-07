Allarme botulino in Sardegna, richiamata polpa avocado | Procura apre inchiesta: tantissimi gli intossicati

Sospetto botulino in Sardegna, aumenta il numero degli intossicati: ritirata la polpa avocado. Gli ultimi aggiornamenti

Se non si tratta di un vero e proprio allarme allora poco ci manca. In Sardegna, oramai, già da diversi giorni non si sta parlando d’altro se non della salsa di avocado (o guacamole) utilizzata per alcune preparazioni.

Una salsa che, appunto, è finita nel mirino della Procura di Cagliari. La stessa che ha avviato le prime indagini sull’intossicazione alimentare. Le stesse probabilmente dovute da botulino.

Secondo quanto annunciato da più fonti e media locali pare che 8 persone sono state ricoverate in ospedale. Tutti loro hanno partecipato alla “Fiesta Latina” che si è svolta in quel di Monserrato (provincia di Cagliari) dal 22 al 25 luglio.

Successivamente l’evento si è spostato ad Ogliastra e Tortoli. Dopo i primi casi di intossicazione l’evento è stato ufficialmente annullato. Ad intervenire la Asl di Ogliastra che ha sottoposto a sequestro alcune confezioni di churrascos.

Sardegna, ritirata la salsa guacamole: 8 persone intossicate in ospedale

Nelle confezioni alcuni prodotti contenevano, appunto, salsa guacamole. In merito a ciò gli investigatori sanitari stanno effettuando le loro indagini. Nella lista degli indagati ci sarebbe finito il nome di Cristian Gustavo Vincenti, vale a dire l’organizzatore dell’evento. La conferma in merito arriva direttamente dall’Unione Sarda. L’inchiesta, come annunciato in precedenza, è stata aperta. Adesso si attendono riscontri dalla Procura di Cagliari.

Per il momento l’avvocato di Vincenti, Maurizio Mereu, predica calda ed afferma che il suo assistito è dispiaciuto per gli ultimi aggiornamenti che stanno arrivando. L’inchiesta è stata aperta a carico di ignoti su casi di intossicazione alimentare. La stessa riconducibile a botulino.

Polpa avocado ritirata, intossicati durante evento: Procura apre inchiesta

Sono otto le persone che sono state ricoverate: sette a Cagliari (tra Bortzu e Policlinico) e uno al Gemelli di Roma. Proprio in quest’ultimo nosocomio è ricoverato uno dei più gravi: si tratta di un bambino di 11 anni. Nel frattempo l’Asl dell’Ogliastra ci ha tenuto a precisare che non c’è stato alcun caso tra gli avventori dell’evento che si era spostato a Porto Frailis, a Tortolì.

Tra le ipotesi sulle quali si indaga anche quello delle lesioni alla vendita di sostanze alimentari nocive. Solamente gli accertamenti, però, potranno fare chiarezza in merito. Le indagini vengono portate avanti anche dai carabinieri del Nas. Gli stessi che sperano di poter avere qualche informazione in più nelle prossime ore.