Assicurazione, da quest’anno puoi scaricarla nel 730 | Basta inserire questo codice qui: rimborso colossale

Se inserisci questo codice nel 730 ricevi un rimborso stratosferico per la tua assicurazione. Operazione valida dal 2025.

In questo periodo dettato dall’inflazione e dalla crisi economica che hanno messo in ginocchio l’intero Paese, possedere una vettura propria è ormai diventato un lusso per poche persone.

Tuttavia, adesso questa enorme spesa che grava sulle spalle della maggior parte degli individui può essere alleggerita. I costi dell’auto non sono solo annuali, come bollo e assicurazione, ma anche giornalieri (carburante e parcheggi).

Puoi farlo grazie alla compilazione corretta del 730 e al giusto codice che devi inserire per poter ricevere il tuo rimborso colossale.

Tutto quello che devi fare è seguire alla lettera i passaggi necessari per compilare il modulo del 730 in modo corretto ed ottenere il rimborso tanto agognato.

Come scaricare l’assicurazione

Per poter riuscire a scaricare l’assicurazione della tua auto devo seguire l’iter giusto, senza sbagliare nulla. Stando a quanto si legge sul sito genertel.it, dal 2014 non è più possibile portare in detrazione nel 730 la classica RC Auto. Adesso soltanto alcune eccezioni possono essere detraibili dal modulo del 730.

Nel dettaglio, le RCA che si possono scaricare nel modulo del 730 sono le spese effettuate relative alle polizze vita, infortuni o non autosufficienza. Inoltre, l’RC Auto detraibile nel modello 730/2025 è nella misura del 19%. Per farlo, servono specifici documenti e il codice giusto da dover inserire nell’apposito modulo.

Il codice salva portafoglio

Per poter richiedere la detrazione del 19% sulle polizze auto sopracitate non serve solo compilare il modulo del 730 in modo corretto, ma anche allegre alcuni documenti. Nello specifico, sono necessari la copia del contratto assicurativo e la ricevuta del pagamento del premio. Un altro aspetto fondamentale è l’identificazione del conducente. Inoltre, il limite di spesa massimo sul quale viene calcolata la detrazione è pari a 530€ e spetta per intero a chi ha un reddito massimo di 120.000 euro. Se si supera tale importo, la detrazione massima diminuisce gradualmente arrivando fino a zero per chi ha un reddito annuo massimo 240.000€.

L’RC Auto si può detrarre se nel contratto è indicato il conducente che dev’essere anche l’intestatario della dichiarazione o un familiare a carico del dichiarante. Per poter compilare nel modo corretto il modulo del 730, le spese vanno inserite nel Quadro E-Oneri e spese, Sezione I. Il codice da inserire varia in base al tipo di assicurazione che hai stipulato. Codice 36 per RCA sulla vita e contro gli infortuni, codice 38 per persone con disabilità grave, codice 39 non autosufficienza e codice 43 per eventi calamitosi.