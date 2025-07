Avvistato l’elefante più grande di sempre | Vicino a lui i camion sembrano formiche: i ricercatori sono sconvolti

La natura riesce sempre a sorprendere e l’avvistamento di questo elefante ha fatto tremare le gambe anche ai più coraggiosi: è enorme.

Il mondo animale è sorprendente e questo elefante è la dimostrazione di quanto la natura riesca sempre a superare anche le fantasie più originali e articolate.

In Paesi lontani, dove gli animali hanno ancora la libertà di muoversi nel proprio habitat, esistono delle specie che presentano caratteristiche fisiche e comportamentali davvero stupefacenti.

Ce ne sono alcuni diventati famosi proprio per alcune peculiarità fisiche ed altri che si sono distinti dalla massa per atteggiamento e indole: dalla talpa dal naso a stella fino al polpo Dumbo, senza dimenticare la magnificenza di specie come leoni, tigri o elefanti.

E, proprio questi ultimi, si distinguono per le misure esagerate, ma ce n’è uno che si distingue da tutti gli altri perché considerato il più grande in assoluto: vediamo di quale si tratta.

Elefanti: il primo risale a 6 milioni di anni fa

Gli elefanti sono considerati tra le specie animali più antiche. I primi proboscidati, antenati degli elefanti, comparvero in Africa circa 38 milioni di anni fa e si diffusero poi in altre parti del mondo. A seguito della collisione tra Afro-Arabia ed Eurasia, i proboscidati si diffusero in Eurasia e successivamente in Nord America, durante il Miocene e il Pliocene.

I primi esemplari della famiglia degli Elefantidi, che comprende sia gli elefanti asiatici che i mammut, apparvero circa 5 milioni di anni fa e migrarono dall’Africa durante il tardo Pliocene. Ad oggi, questa specie animale è diffusa principalmente in Africa e Asia: le savane africane ospitano una grande popolazione di elefanti, che si muovono in ampi territori con accesso a fonti d’acqua e vegetazione varia, mentre quelli asiatici si trovano in varie zone, inclusi fitte foreste tropicali, praterie e boscaglie, e prediligono aree vicino a fiumi e fonti d’acqua.

Questo è l’elefante più grande del mondo

Nonostante siano note a tutti le grandi dimensioni degli elefanti, ne esiste uno che supera per massa e altezza i suoi simili. Si tratta dell’elefante africano di savana, scientificamente denominato Loxodonta africana: vive dal Sud del Sahara fino alla punta meridionale dell’Africa ed è il più grande animale terrestre vivente.

Come riportato da Wikipedia, un esemplare maschio cacciato nel 1974 nel Parco Nazionale di Mucusso, nell’Angola meridionale, era alto ben 3,96 m e pesava addirittura 10,4 tonnellate. Le sue dimensioni hanno portato gli esperti a definirlo il più grande in assoluto.