Sagra del Carciofo 2025 a Santa Maria Coghinas: scopri programma e menù di venerdì 25 aprile 2025!

Sagra del carciofo 2025 a Santa Maria Coghinas: torna anche quest’anno, come sempre nella giornata del 25 aprile, giorno nel quale si festeggia la liberazione del nazifascismo, la “Sagra del Carciofo Spinoso” di Santa Maria Coghinas, comune dell’Anglona, sulla riva occidentale del fiume Coghinas, siamo in provincia di Sassari.

L’appuntamento è quindi per venerdì 25 aprile 2025 , a partire dall’ora di pranzo, in piazza Crimea a Santa Maria Coghinas. In programma l’immancabile pranzo a base di carciofi, ma anche la degustazione delle frittelle, musica, balli e divertimento.

Carciofo spinoso sardo dop

SCOPRI ANCHE –> Casteldoria, castello dei Doria di Santa Maria Coghinas

Programma della Sagra del carciofi della Bassa valle del Coghinas:

Venerdì, 25 aprile 2025:

dalle ore 12:30 – Piazza Crimea – Pranzo, con menù a 15 euro : Gnocchetti con carciofi e pulpuzzi Spezzatino con carciofi Carciofi fritti acqua, vino, digestivo

: ore 14:30 : Frittelle in piazza con il Maestro Paolo Sanna Balli con il gruppo di Cristiano

ore 18:00 – Musica con il Trio Sassarese

ore 19:00 – Panini con salsiccia

Ci saranno anche gustose frittelle!

Dove dormire a Santa Maria Coghinas e dintorni:

Il territorio di Santa Maria Coghinas è caratterizzato da alcune delle fonti termali più famose della Sardegna, può essere quindi l’occasione per unire la scoperta dei sapori locali al benessere della persona. Ecco le strutture ricettive di Santa Maria Coghinas e dintorni, prenotate subito, anche online, prima che si esaurisca la disponibilità.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori informazioni o per qualsiasi dubbio vi consiglio di consultare il gruppo Facebook del paese.

Dove si trova e come arrivare a Santa Maria Coghinas:

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: