Festa di San Marco 2025 a Fertilia, frazione di Alghero: non stupisce che a Fertilia si festeggi San Marco, simbolo della “Serenissima” amatissimo in tutto il territorio della vecchia Repubblica di Venezia, che includeva anche i territori di provenienza degli esuli istriano-dalmati che popolarono questo lembo di terra a nord di Alghero, a partire dal dopo guerra (lo stesso “Leone di San Marco” è la rappresentazione simbolica dell’evangelista Marco, raffigurato in forma di leone alato).

Bene, San Marco cade il 25 aprile che quest’anno cade di venerdì, giorno della “Liberazione dal Nazifascismo“. I festeggiamenti a Fertilia durano tre giorni: il 25, 26 e 27 aprile 2025 .

L’edizione 2025 promette di non essere molto interessante tra buon cibo, tanta musica dal vivo e dj set.

Tra gli ospiti da ricordare ci sono Ringo e Toky direttamente da Virgin Radio con un imperdibile dj set, ma anche la band tributo agli 883 e Max Pezzali sarda per eccellenza, e tanto altro ancora.

Da non perdere, anche la confermatissima regata goliardica delle vasche da bagno, con tante “imbarcazioni“, se così vogliamo chiamarle, che si sfideranno nella rada di Fertilia, nella gara più pazza dell’anno!

Programma Festa di San Marco 2025 a Fertilia:

Venerdì, 25 aprile 2025:

ore 10:00 : Apertura stand espositivi Esposizione auto storiche “Memorial Giuseppre Santandrea”

ore 11:00 : Apertura street food e gastronomia Santa messa

ore 12:00 – Processione a mare

ore 12:30 – Apertura ludoparkball , in collaborazione con Sardinya Event & Meeting

ore 15:00 – Concerto degli alunni de "La Chitarreria"

ore 19:00 – Happy hour dj set Dj Daniele S.

ore 20:30 – Ecletica live deejay sax&keybord

ore 21:00 – Tieni il tempo tributo agli 883 e Max Pezzali

ore 24:00 – Ecletica live deejay sax&keybord

Sabato, 26 aprile 2025:

ore 10:00 : Apertura stand espositivi Concerto alunni della scuola secondaria di Fertilia

ore 10:30 – Dimostrazione e formazione BLS , a cura dell’associazione Proform

ore 11:00 : Installazione sonore : "I paesaggi sonori di Porto Conte", a cura degli alunni della scuola secondaria di Fertilia Apertura street food e gastronomia Apertura ludoparkball , in collaborazione con Sardinya Event & Meeting

ore 15:00 – Gara delle vasche da bagno , in collaborazione con l’Associazione Goliardica Turritana

ore 19:00 – Happy hour dj set Dj Daniele S.

ore 20:30 – Bianchi e Berni band

ore 22:30 – Special guest Ringo + Toky dj set from Virgin Radio

Domenica, 27 aprile 2025:

dalle 10:00 – Via Pola – Stand espositivi di artigianato, prodotti tipici sardi e promozione del territorio

Dove dormire a Fertilia e dintorni:

Se volete passare l’intero ponte del 25 aprile a Fertilia, c’è solo l’imbarazzo della scelta, con tante strutture ricettive disponibili. Anche perché siamo a una manciata di chilometri dal centro di Alghero!

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla pagina Facebook del comitato organizzatore dell’evento.

Dove si trova e come arrivare a Fertilia:

