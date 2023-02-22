Sagra delle Fragole 2025 di Arborea: scopri il programma di giovedì 1 maggio 2025!

Daniele Puddu 22 Febbraio 2023
Sagra delle Fragole 2025 di Arborea: torna anche quest’anno la deliziosa – è proprio il caso di dirlo – “Sagra delle Fragole“di Arborea, la cui 37ma edizione si svolgerà nella giornata conclusiva dell’importante “Fiera dell’Agricoltura“, per la precisione giovedì 1 maggio 2025, presso il Centro Fieristico che trovate sulla strada 19ª est, con inizio alle ore 16:00.

Da non perdere la degustazione delle fragole che si protrarrà fino ad esaurimento delle scorte.

Programma della Sagra delle Fragole di Arborea:

Giovedì, 1 maggio 2025:

  • dalle ore 16:00 – Sagra della fragola con degustazioni a cura dei fragolicoltori e della Pro loco di Arborea.  

Sarà anche possibile acquistare le fragole locali direttamente dai fragolicoltori.

La Fiera dell’agricoltura:

Non solo fragole il 29 e 30 aprile 2025 si svolge la Fiera dell’agricoltura, che include:

  • 41ma “Mostra regionale bovini di razza frisona italiana iscritti al libro genealogico“,
  • 40ma “Mostra mercato delle macchine e dei componenti per l’agricoltura“ (in vetrina tante fra le più moderne tecnologie e innovazioni disponibili nel settore);
  • 22ma “Floroviva: la fiera regionale floro orto vivaistica“;
  • Pro loco street food con prodotti locali (mercoledì e giovedì);
  • A Tavola in Fiera, con i prodotti locali (solo giovedì, munirsi di ticket, maggiori info e menù nel prossimo paragrafo).

Di seguito il programma della Fiera dell’Agricoltura:

  • Martedì, 29 aprile 2025:
    • dalle ore 08:00 alle 16:00 – Arrivo e sistemazione animali
    • dalle ore 16:00 alle 18:00 – Identificazione e registrazione
  • Mercoledì, 30 aprile 2025:
    • dalle ore 09:00 alle 13:00 – Valutazione e finali manze, trofeo dei presidenti junior
    • ore 11:00 – Inaugurazione
    • ore 13:00 – Proclamazione campionessa manze, premiazione gara di valutazione
  • Giovedì, 1 maggio 2025:
    • dalle ore 08:00 alle 13:00 – Valutazione e finali vacche, trofeo dei presidenti senior
    • ore 12:30 – A tavola in fiera con i prodotti locali
    • ore 13:00 – Proclamazione campionessa vacche, classifica miglior allevamento
    • dalle ore 15:30 alle 18:30 – Concorso giovani, gara di conduzione
    • ore 16:00 – Sagra delle fragole e degustazioni fino ad esaurimento scorte

Biglietto di ingresso:

L’ingresso in fiera costa 3 euro i minori e i diversamente abili con l’accompagnatore non pagano.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Questo è il sito web della Pro Loco di Arborea che organizza l’evento, mentre questa è la sua pagina Facebook.

Espositori:

Chi volesse esporre (area coperta e scoperta interna) deve contattare:

  • Pro Loco di Arborea: Segreteria organizzativa dalle 09:00 alle 12:30, telefono  327 923 3498, indirizzo email segreteriafiera.arborea@gmail.com
  • Ufficio di Polizia Municipale, richiesta di suolo pubblico (area esterna): telefono 0783 803 3221 – indirizzo email poliziamunicipale@comunearborea.it

Ecco dove si trova e come arrivare ad Arborea:

