Buona Pasqua Sardegna

Buongiorno Sardegna, anche quest’anno auguriamo a tutti voi e ai vostri cari una felice Santa Pasqua. E lo facciamo con una foto in diretta da Masua.

Noi infatti abbiamo deciso di rinunciare al famoso pranzo di Pasqua per dedicarci a una giornata all’aperto, raddoppiando la Pasquetta. A proposito di Pasquetta….

Pronti per la Pasquetta? Ecco meteo ed eventi principali!

E per domani vi ricordo i tanti eventi della Pasquetta 2023 in Sardegna, il meteo sarà dalla nostra parte, con cieli per lo più sereni, massime tra i 18 e i 20 gradi e poco vento.

Incrociamo le dita, di solito per Pasquetta uno scroscio di pioggia lo fa a prescindere, anche quando è previsto tutto sereno. Buon divertimento a tutti ♥

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: