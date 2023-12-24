Buon Natale Sardegna: vogliamo farvi subito, dal profondo del nostro cuore, i migliori auguri per un sereno Natale e un più che positivo 2024. E allora tanti auguri a voi e ai vostri cari, anche se il nostro pensiero, in questi giorni di festa, non può che andare alle popolazioni meno fortunate, in particolare a quelle colpite dalla devastazione della guerra, per le quali, anche solo scaldarsi o trovare qualcosa da mangiare e da bere, diventa una sfida quotidiana per la sopravvivenza.

Qualcosa che purtroppo sta succedendo a pochi chilometri da noi. E allora l’auspicio è che l’attenzione si sposti dalle armi, dalle bombe e dalla distruzione, verso la ricerca della pace, il dialogo e il negoziato. Solo un mondo in pace è un mondo sereno, solo se i rapporti tra i popoli sono improntati al rispetto reciproco e alla parità di diritti e doveri, ci possono essere felicità e ricchezza diffusi. Che noi auspichiamo per tutti i popoli della Terra senza differenze ne preclusione alcuna.

Noi, ormai lo avrete capito, amiamo l’impegno quotidiano, amiamo vedere i progetti di vita e lavoro crescere e prosperare giorno dopo giorno, amiamo aiutare ed essere aiutati in uno spirito di cooperazione e comunità. Ed è questa una delle ragioni del nostro successo.

Nei prossimi giorni di festa andremo a un ritmo ridotto, concentrandoci soprattutto su cosa fare per il Capodanno, sono davvero tanti infatti gli appuntamenti di rilievo che quest’anno ci faranno compagnia nella notte di San Silvestro in tutta la Sardegna!

Buon Natale…

e serene feste, a tutti voi e ai vostri cari!