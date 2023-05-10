Racconti DiVini 2023 a Mores: scopri il programma completo di domenica 28 maggio 2023!

Racconti DiVini 2023 a Mores: si svolgerà nella serata di domenica 28 maggio 2023 a Mores (l’evento era stato inizialmente programmato per il 21 maggio ma è stato poi rinviato causa maltempo), in provincia di Sassari, la manifestazione eno-gastronomica “Racconti DiVini“, che avrà come protagoniste assolute le cantine, dove sarà possibile degustare tante varietà di vini e pietanze tipiche.

L’obiettivo è quello di far vivere ai visitatori una giornata unica e tutta da ricordare, ovviamente in buona compagnia. L’evento si svolgerà nel centro storico del paese, sotto l’ombra vigile del campanile, con inizio alle ore 19:00.

In ogni tappa verrà proposto un piatto tipico e un formaggio della cooperativa allevatori di Mores. Il calice con sacchetta costa 15 euro.

Ad allietare la serata ci saranno il coro “Città di Ozieri” e la “Funky Jazz Orchestra“.

Programma Racconti di Vini, Mores:

Domenica, 28 maggio 2023:

dalle ore 19:00 – Apertura cantine e inizio degustazioni

Cosa fare a Mores e dintorni:

Ma una giornata a Mores, può essere anche l’occasione per andare a visitare i variegati siti archeologici del territorio, tra i tesori di questo piccolo comune troviamo infatti sa Coveccada, il dolmen più bello della Sardegna, ma anche una porzione della celebre “Valle dei nuraghi” con ben tre nuraghi che risalgono al 1500 a.C. nella così detta vallata di su Sassu.

Dolmen di sa Coveccada a Mores – Foto di Giovanni Seu (CC BY-SA 3.0)

Imperdibile anche una visita a su Pont’Ezzu, ponte romano risalente al I secolo d.C. e che supera i 90 metri di lunghezza. Inoltre in paese, durante la manifestazione resterà aperto al pubblico il Museo di casa Calvia.

Dove dormire a Mores:

Se volete rimanere a dormire per la notte a Mores si trova anche uno dei 20 migliori hotel della Sardegna secondo Trivago, si tratta del Janas Country Resort.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Vi consigliamo di visitare direttamente la pagina FB della Pro loco di Mores, dove troverete tante informazioni utili e fare eventuali domande.

Info point in piazza Padre Paolo Serra, numeri di telefono per maggiori info:

340 756 45 86

348 886 25 32

Dove si trova e come arrivare a Mores:

Ricordiamo che, per gli amanti del turismo “en plein air” è disponibile anche un’area camper.

