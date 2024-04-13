Vernaccia di Oristano DOC Riserva 2004 è il miglior vino bianco d’Italia 2024: è da tempi non sospetti che affermiamo che il comparto vitivinicolo della Sardegna sia in grande sviluppo qualitativo, prova ne è anche l’incetta di premi che i vini sardi continuano a fare nei maggiori concorso enologici internazionali. E’ di poche ore fa anche l’annuncio che la Vernaccia di Oristano DOC Riserva 2004 dell’azienda Silvio Carta. ha vinto il premio come miglior vino bianco d’Italia 2024 al ViniItaly.

Un riconoscimento che premia l’eccellenza assoluta dei vini italiani ed è stato assegnato dalla guida “5StarWines – the Book 2025 (cliccando sul link potete scoprire tutti i vini premiati)”, secondo la quale la Vernaccia di Oristano DOC Riserva, con il punteggio di 96/100, è il miglior vino bianco italiano. Il premio verrà consegnato domani ai rappresentanti dell’azienda Silvio Carta domani al Vinitaly.

Così Elio Carta, proprietario e produttore della casa vitivinicola, esprime la sua soddisfazione con un comunicato stampa::

Come azienda da tempo portiamo avanti un lavoro coraggioso per riportare in auge la vernaccia, antichissimo vitigno bandiera del territorio, un unicum a livello mondiale, un tesoro dell’enologia che va tutelato, valorizzato, fatto sempre più conoscere e soprattutto sostenuto.

Vernaccia di Oristano, la prima DOC della Sardegna:

D’altronde la Vernaccia di Oristano ha una storia importante, essendo stata la prima DOC in Sardegna, correva l’anno 1971, quando chi scrive, ancora no nera nato.

Un metodo produttivo che sa di arcaiche e millenarie conoscenze:

Il metodo produttivo, memoria della tradizione più arcaica, si parla dei fenici, prevede l’utilizzo di lieviti indigeni, detti “flor“, che si formano sulla superficie del vino Vernaccia di Oristano all’interno delle centenarie botti in castagno sardo.

Sardegna e Vinitaly, una storia recente ricca di premi e soddisfazioni:

