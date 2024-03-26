Barcelona Beer Challenge 2024, pioggia di premi per i birrifici artigianali sardi: su questo blog ormai da anni ci battiamo in favore delle birre artigianali della Sardegna, perché è vero che costano di più rispetto a quella industriale, ma a nostro parere occorre spostarsi dalla quantità alla qualità.

E in Sardegna di qualità nel settore brassicolo ce n’è tanta, come dimostrano la miriade di premi che i birrifici isolani stanno conquistando in giro per lo stivale e l’Europa. Esemplare è il caso del prestigioso “Barcelona Beer Challenge“, uno dei concorsi internazionali per birrifici artigianali più importanti d’Europa, che nella sua edizione 2024 ha premiato ben 9 birrifici artigianali con sede in Sardegna.

Birra Puddu vince il premio Rookie Brewery:

Partiamo da Birra Puddu (no, non siamo parenti), il birrificio artigianale di Santa Giusta è stato infatti nominato “Rookie Brewery 2024“, premio che viene assegnato al miglior giovane birrificio della prestigiosa competizione brassicola. Birra Puddu che vince anche tre medaglie: oro alla Porter, argento alla Saison e bronzo alla Coffee Porter,

Tutti i birrifici sardi premiati a Barcellona:

Oro:

Munich Helles : “Pozzo 16-Helles” del Birrificio 4 Mori di Montevecchio (Guspini, provincia del sud Sardegna)

: “Pozzo 16-Helles” del Birrificio 4 Mori di Montevecchio (Guspini, provincia del sud Sardegna) Amber Bitter European Beer : “Pozzo 9” del Birrificio 4 Mori di Montevecchio (Guspini, provincia del sud Sardegna)

: “Pozzo 9” del Birrificio 4 Mori di Montevecchio (Guspini, provincia del sud Sardegna) Dark European Lager: “Tifomouinho” del Birrificio Artigianale Horo di Sedilo (provincia di Oristano)

“Tifomouinho” del Birrificio Artigianale Horo di Sedilo (provincia di Oristano) English Porter : “Porter” di Birra Puddu di Santa Giusta (provincia di Oristano)

: “Porter” di Birra Puddu di Santa Giusta (provincia di Oristano) Belgian Single & Dubble : “Sant’Elia” del Birrificio di Cagliari, premiata anche come birra Platinum per i tanti riconoscimenti raccolti in questi anni

: “Sant’Elia” del Birrificio di Cagliari, premiata anche come per i tanti riconoscimenti raccolti in questi anni Alternative Fermentables Beer: “Carignosa” dell’ Harvest Sardinian Craft Beer di Settimo San Pietro (Città metropolitana di Cagliari)

Argento:

International Amber & Dark Lager : “Sedilo Nord” del Birrificio Artigianale Horo di Sedilo (provincia di Oristano)

: “Sedilo Nord” del Birrificio Artigianale Horo di Sedilo (provincia di Oristano) English IPA : “50 Nodi” del P3 Brewery di Sassari

: “50 Nodi” del P3 Brewery di Sassari Belgian Single & Dubble : “Saison” di Birra Puddu di Santa Giusta (provincia di Oristano)

: “Saison” di Birra Puddu di Santa Giusta (provincia di Oristano) Smoked Beer : “Mutta Affimiada” del Birrificio di Cagliari (con bacche di mirto)

: “Mutta Affimiada” del Birrificio di Cagliari (con bacche di mirto) Pacific Beer: “Calmedia” del Birrificio Keja di Bari Sardo (in Ogliastra, provincia di Nuoro)

Bronzo:

Dark Mild &British Brown Ale : “Su Boboti” del Birrificio Agricolo Reforte di Benetutti (provincia di Sassari)

: “Su Boboti” del Birrificio Agricolo Reforte di Benetutti (provincia di Sassari) Spice, Speciality Spice, Herb or vegetable Beer : “Coffee Porter” di Birra Puddu di Santa Giusta (provincia di Oristano)

: “Coffee Porter” di Birra Puddu di Santa Giusta (provincia di Oristano) Alternative Fermentables Beer: “E.QU.A.” di Brew Bay Beer (con miele di corbezzolo sardo), di Quartu Sant’Elena (Città metropolitana di Cagliari)

La Sardegna porta a casa 14 delle 77 medagli italiane (il 18% ) e ben 6 dei 23 ori conquistati dai birrifici artigianali italiani (il 26%). Birrifici italiani che portano a casa 10 medaglie in più dello scorso anno!

Molti dei birrifici sardi premiati hanno taproom e locali vari, noi vi invitiamo a recarvi da loro per assaggiare il meglio della produzione brassicola sarda!

Copyright: foto dalla pagina Facebook di Birra Puddu.

