Weekend 12, 13, 14 aprile 2024, eventi in Sardegna questo fine settimana: buongiorno a tutti e bentornati al nostro appuntamento del giovedì pomeriggio dedicato ai nostri consigli su cosa fare in Sardegna nell’ormai imminente weekend. Sono tanti infatti gli eventi da non perdere, tra giornate all’insegna dell’enogastronomia, sagre, passeggiate tra peonie e ciliegi in fiore, tulipani, farfalle, concerti, teatro, cultura e chi più ne ha più ne mette. E il clima aiuta, perché farà caldo, con punte vicine ai 30°C sulle zone interne della Sardegna.

Da segnalare soprattutto i tanti eventi legati a Sant’Antioco Martire, patrono della Sardegna, che viene festeggiato in tante località ma ci cui festeggiamenti raggiungono il culmine nella città sulcitana che porta il suo nome: Sant’Antioco, tra sfilate di tracas, processioni, tanta musica, appuntamenti e il villaggio enogastronomico.

E poi i tanti appuntamenti del sassarese, con ben 2 eventi di rilievo: “Dae Chentina in Chentina” a Florinas e “Sa Die de su Inu” a Uri. Nel centro Sardegna invece ecco la “Sagra de su pani arrubiu” a Tuili, “s’Orrosa e padenti” a Seulo e la prima edizione di “La fioritura del ciliegio” presso i ciliegeti comunali di Bonarcado.

Dobbiamo anche segnalarvi due eventi inizialmente previsti per questo weekend e poi rinviati e cambiati di data: Assazza su meu a Olmedo era previsto inizialmente per sabato 13, ma è stato spostato al 20. La Sagra del pane di Cagliari invece, la cui prima edizione si sarebbe dovuta tenere domenica, è stata rinviata a data da destinarsi per problemi organizzativi.

E se volete andare a mangiare fuori nel weekend, magari nelle nostre campagne, visto che il tempo ormai tende al bello stabile, vi ricordiamo l’elenco dei migliori agriturismi in Sardegna.

E allora scopriamo subito i programmi di sagre ed eventi da non perdere nel weekend del 12, 13 e 14 aprile 2024 in Sardegna , per una navigazione più facile abbiamo diviso gli eventi per area geografica, scegliete pure quella/e di vostro maggiore gradimento tra l'elenco di link qui sotto.

