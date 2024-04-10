La fioritura del ciliegio a Bonarcado: si svolgerà domenica prossima, il 14 aprile 2024 , la prima edizione de “La fioritura del ciliegio“. L’appuntamento è località Pranas a Bonarcado, dove si trovano i ciliegeti comunali, il bivio è lungo la provinciale per Santu Lussurgiu, nel cuore del Montiferru, nel nord della Provincia di Oristano.

Bonarcado infatti è uno dei paesi delle ciliegie in Sardegna, tanto che la data dell’attesa “Sagra delle ciliegie” è stata già fissata per il 2 giugno 2024, come da tradizione.

Ma torniamo all’evento di domenica prossima che vuole esaltare lo spettacolo e i colori dei ciliegi in fiore, un po’ come accade ogni primavera in Giappone con l’Hanami, la tradizionale usanza di godere della bellezza della fioritura.

E allora in programma ecco che ci sono escursioni a cavallo e in bicicletta, il concorso fotografico e l’estemporanea di pittura, il pranzo con prodotti locali e le zippole, i giochi antichi per i bambini e tanto altro ancora.

La fioritura del ciliegio a Bonarcado, programma:

Domenica, 14 aprile 2024:

Mattino:

ore 09:30 – Da su Campu a s’ena Bonarcado – Partenza escursione a cavallo (con cavallo proprio), organizzata dall’associazione Cavalieri

(con cavallo proprio), organizzata dall’associazione Cavalieri ore 10:00 Apertura ciliegeto comunale Partenza Mini Trekking da Pranos , a cura dell’ associazione Latin Style (si consigliano scarpe sportive, zainetto e bottiglia d’acqua) Partenza escursione in MTB da Pranos , a cura dell’associazione Rokabike

ore 12:00 – Preparazione e vendita delle zippole, a cura della pro loco di Bonarcado

Pranzo:

ore 12:30 : Pranzo con carne arrosto, panini, patate fritte, chiosco bar e caffè, a cura de Su Cunsertu Bonarcadesu Pranzo a base di pecora , organizzato dall’associazione Cavalieri



Pomeriggio:

ore 15:00 – Laboratorio per bambini con i giochi tradizionali del passato , a cura della pro loco

, a cura della pro loco ore 15:30 – Intrattenimento musicale con il fisarmonicista Gianni Ore

E ancora:

Estemporanea di pittura e mostra artistica all’interno del ciliegeto , dal tema: “La fioritura e il suo frutto“;

, dal tema: “La fioritura e il suo frutto“; Concorso fotografico dal tema: “La fioritura del ciliegio“, a cura del coro di Bonarcado. Esoiszione e premiazione il 2 giugno 2024 in occasione della Sagra della Ciliegia.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli e info, oltre che per eventuali cambiamenti al programma, vi rimandiamo alle pagine social di tutte le associazioni di Bonarcado interessate. Su tutte, il Comune di Bonarcado.

Come arrivare al luogo dell’evento:

Il bivio per la località di Pranos, si trova lungo la SP15 tra Bonarcado e Santu Lussurgiu.

