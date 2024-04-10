La fioritura del ciliegio a Bonarcado: scopri il programma di domenica 14 aprile 2024!
La fioritura del ciliegio a Bonarcado: si svolgerà domenica prossima, il 14 aprile 2024, la prima edizione de “La fioritura del ciliegio“. L’appuntamento è località Pranas a Bonarcado, dove si trovano i ciliegeti comunali, il bivio è lungo la provinciale per Santu Lussurgiu, nel cuore del Montiferru, nel nord della Provincia di Oristano.
Bonarcado infatti è uno dei paesi delle ciliegie in Sardegna, tanto che la data dell’attesa “Sagra delle ciliegie” è stata già fissata per il 2 giugno 2024, come da tradizione.
Ma torniamo all’evento di domenica prossima che vuole esaltare lo spettacolo e i colori dei ciliegi in fiore, un po’ come accade ogni primavera in Giappone con l’Hanami, la tradizionale usanza di godere della bellezza della fioritura.
E allora in programma ecco che ci sono escursioni a cavallo e in bicicletta, il concorso fotografico e l’estemporanea di pittura, il pranzo con prodotti locali e le zippole, i giochi antichi per i bambini e tanto altro ancora.
La fioritura del ciliegio a Bonarcado, programma:
Domenica, 14 aprile 2024:
Mattino:
- ore 09:30 – Da su Campu a s’ena Bonarcado – Partenza escursione a cavallo (con cavallo proprio), organizzata dall’associazione Cavalieri
- ore 10:00
- Apertura ciliegeto comunale
- Partenza Mini Trekking da Pranos, a cura dell’ associazione Latin Style (si consigliano scarpe sportive, zainetto e bottiglia d’acqua)
- Partenza escursione in MTB da Pranos, a cura dell’associazione Rokabike
- ore 12:00 – Preparazione e vendita delle zippole, a cura della pro loco di Bonarcado
Pranzo:
- ore 12:30 :
- Pranzo con carne arrosto, panini, patate fritte, chiosco bar e caffè, a cura de Su Cunsertu Bonarcadesu
- Pranzo a base di pecora, organizzato dall’associazione Cavalieri
Pomeriggio:
- ore 15:00 – Laboratorio per bambini con i giochi tradizionali del passato, a cura della pro loco
- ore 15:30 – Intrattenimento musicale con il fisarmonicista Gianni Ore
E ancora:
- Estemporanea di pittura e mostra artistica all’interno del ciliegeto, dal tema: “La fioritura e il suo frutto“;
- Concorso fotografico dal tema: “La fioritura del ciliegio“, a cura del coro di Bonarcado. Esoiszione e premiazione il 2 giugno 2024 in occasione della Sagra della Ciliegia.
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli e info, oltre che per eventuali cambiamenti al programma, vi rimandiamo alle pagine social di tutte le associazioni di Bonarcado interessate. Su tutte, il Comune di Bonarcado.
Come arrivare al luogo dell’evento:
Il bivio per la località di Pranos, si trova lungo la SP15 tra Bonarcado e Santu Lussurgiu.
RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso:
- Metti mi piace alla nostra Pagina Facebook –> Eventi e Sagre in Sardegna su Facebook
- Iscriviti al nostro Canale Telegram –> Eventi e Sagre in Sardegna su Telegram
- Iscriviti al nostro Canale Whatsapp –> Eventi e Sagre in Sardegna su Whatsapp