Moscardulas a Soleminis: scopri il programma della festa del moscato e delle pardulas del 13 aprile 2025!
Il 13 aprile, in occasione della domenica delle Palme, il paese del Parteolla ospita “Moscardulas”, un evento tra enogastronomia, artigianato e musica. Il moscato e le pardulas saranno al centro di una giornata ricca di eventi, tra cortei, stand artigiani, concerti e spettacoli folkloristici. Tutte le info!
Moscardulas a Soleminis: sarà una domenica delle palme doppiamente di festa a Soleminis, borgo del Parteolla, un territorio a forte vocazione vitivinicola, siamo alle porte di Cagliari.
Domenica 13 aprile 2025 è infatti in programma l’evento “Moscardulas“, che come potete immaginare dal nome è dedicato alla promozione di due delle specialità locali: il moscato e le pardulas (scopri la ricetta delle pardulas, il tipico dolce pasquale sardo).
Programma Festa del moscato e delle pardulas, Soleminis:
Domenica, 13 aprile 2025:
Mattino:
- dalle ore 08:30 – Via E. Lussu – Autoemoteca Avis provinciale per le vostre donazioni di sangue
- ore 09:30 – Centro storico:
- Apertura stand hobbisti, esposizioni di artigianato e mostre varie;
- Promozione e degustazione del moscato, pardulas e prodotti locali;
- ore 10:00 – Parrocchia – Benedizione delle palme e santa messa solenne;
- ore 10:30 :
- Casa museo Corda / Spada – Dimostrazione pardulas e ricotta;
- Centro aggregazione sociale – Gioco del Risiko;
- Esposizione camper, fat bike;
- Raduno bike vintage e scooter;
- ore 11:00 – Centro storico – Corteo moto Harley Davidson ed esposizione in piazza Berlinguer.
- ore 11:30 :
- Musica dal vivo col duo Ciccio & Mariano blues – musica dal mondo;
- Punti ristoro: comitato Sant’Isidoro, bar e pizzerie, con menù e specialità enogastronomiche soleminesi;
Pomeriggio:
- ore 15:00 – Casa museo Corda / Spada – Dimostrazione pardulas e ricotta;
- ore 16:00 – Pichiadas, con musiche e ballo sardo con Matteo Piras e Marco Bande;
- ore 18:00 – Jukebox in concerto.
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli ed eventuali aggiornamenti al programma, anche dell’ultimo minuto, vi invito a seguire la pagina Facebook della Pro loco di Soleminis.
Come arrivare a Soleminis:
Se venite da Cagliari, vi ricordo di fare attenzione all’autovelox fisso lungo la SS387 del Gerrei.
RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso:
- Metti mi piace alla nostra Pagina Facebook –> Eventi e Sagre in Sardegna su Facebook
- Iscriviti al nostro Canale Telegram –> Eventi e Sagre in Sardegna su Telegram
- Iscriviti al nostro Canale Whatsapp –> Eventi e Sagre in Sardegna su Whatsapp