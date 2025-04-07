Il 13 aprile, in occasione della domenica delle Palme, il paese del Parteolla ospita “Moscardulas”, un evento tra enogastronomia, artigianato e musica. Il moscato e le pardulas saranno al centro di una giornata ricca di eventi, tra cortei, stand artigiani, concerti e spettacoli folkloristici. Tutte le info!

Moscardulas a Soleminis: sarà una domenica delle palme doppiamente di festa a Soleminis, borgo del Parteolla, un territorio a forte vocazione vitivinicola, siamo alle porte di Cagliari.

Domenica 13 aprile 2025 è infatti in programma l’evento “Moscardulas“, che come potete immaginare dal nome è dedicato alla promozione di due delle specialità locali: il moscato e le pardulas (scopri la ricetta delle pardulas, il tipico dolce pasquale sardo).

Programma Festa del moscato e delle pardulas, Soleminis:

Domenica, 13 aprile 2025:

Mattino:

dalle ore 08:30 – Via E. Lussu – Autoemoteca Avis provinciale per le vostre donazioni di sangue

per le vostre donazioni di sangue ore 09:30 – Centro storico : Apertura stand hobbisti, esposizioni di artigianato e mostre varie ; Promozione e degustazione del moscato, pardulas e prodotti locali ;

ore 10:00 – Parrocchia – Benedizione delle palme e santa messa solenne;

ore 10:30 : Casa museo Corda / Spada – Dimostrazione pardulas e ricotta ; Centro aggregazione sociale – Gioco del Risiko ; Esposizione camper, fat bike ; Raduno bike vintage e scooter ;

: ore 11:00 – Centro storico – Corteo moto Harley Davidson ed esposizione in piazza Berlinguer.

Centro storico – ed esposizione in piazza Berlinguer. ore 11:30 : Musica dal vivo col duo Ciccio & Mariano blues – musica dal mondo; Punti ristoro : comitato Sant’Isidoro, bar e pizzerie, con menù e specialità enogastronomiche soleminesi;

:

Pomeriggio:

ore 15:00 – Casa museo Corda / Spada – Dimostrazione pardulas e ricotta ;

Casa museo Corda / Spada – ; ore 16:00 – Pichiadas , con musiche e ballo sardo con Matteo Piras e Marco Bande;

, con musiche e ballo sardo con Matteo Piras e Marco Bande; ore 18:00 – Jukebox in concerto.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali aggiornamenti al programma, anche dell’ultimo minuto, vi invito a seguire la pagina Facebook della Pro loco di Soleminis.

Come arrivare a Soleminis:

Se venite da Cagliari, vi ricordo di fare attenzione all’autovelox fisso lungo la SS387 del Gerrei.

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: