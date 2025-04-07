Domenica delle Palme 2025 a Desulo: tra pochi giorni comincerà in tutta la Sardegna la Settimana Santa, con riti e canti che affondano le proprie radici nella storia più profonda della nostra terra e del sentire del nostro popolo. Penso al Lunissanti a Castelsardo, alla Setmana Santa di Alghero, alle processioni di Iglesias e Cagliari con i loro programmi unici, ma penso anche alla spettacolare domenica delle Palme a Desulo, con la celebre e suggestiva processione delle Prioresse.

La Domenica delle Palme è la domenica che precede la Pasqua, in questo giorno il mondo Cristiano ricorda il trionfale ingresso a Gerusalemme di Gesù, in sella a un asino e osannato dalla folla che lo salutava agitando rami di palma. Di qui la benedizione delle palme e dei rami d’ulivo dei giorni nostri, che apre la Settimana Santa.

Bene, chi non conosce Desulo deve andarci per forza, noi consigliamo in questa occasione, quando il borgo montano mostra forse il meglio di se e delle proprie tradizioni religiose. A partire dal celebre e coloratissimo abito tradizionale che, per l’occasione, viene vestito da 70 donne, le Prioresse, che sfilano in processione per le vie di Desulo, portando ognuna con se una grande palma intrecciata.

Le Prioresse si ritrovano alle ore 10:00 nella Chiesa del Carmelo nel Rione Ovolaccio, dove avviene la benedizione della palme. Subito dopo, vero le ore 11:00, parte la processione, che attraversa le vie del borgo per giungere fino ad arrivare alla chiesa di Sant’Antonio Abate nel Rione Issiria, per la celebrazione della Messa solenne.

Quest’anno inoltre, per l’occasione, ci sarà il “1° festival di tradizioni, musica e canto sacro in montagna” organizzato dalla Pro loco di Desulo, per una giornata intitolata a “La Prioressa, il suo ruolo, la sua identità, il suo valore, la sua storia“.

Programma Settimana Santa a Desulo:

Domenica, 13 aprile 2025 – Domenica delle Palme :

Mattino:

ore 10:00 – Chiesa della Beata Vergine del Carmelo – Ritrovo dei fedeli e delle Prioresse

a seguire – Chiesa della Beata Vergine del Carmelo – Benedizione delle palme e dei rami di ulivo

a seguire – Centro storico – Processione delle Prioresse dalla chiesa del Carmelo alla chiesa di Sant’Antonio Abate

dalla chiesa del Carmelo alla chiesa di Sant’Antonio Abate a seguire – Chiesa di Sant’Antonio Abate – Santa Messa Solenne presieduta dal parroco don Marco Floris e animata dal coro parrocchiale

Diretta TV : L’evento sarà trasmesso in diretta TV dall’emittente Videolina, con la voce narrante di Giuliano Marongiu e l’intervento del prof. Luca Nonnis.

Pomeriggio:

ore 15:30 – Piazza Sant’Antonio Abate – Coros in beranu: battiti musicali dal Gennargentu, con Maria Luisa Congiu in concerto e la partecipazione dei cori femminili di Tonara, Dorgali e Tortolì del tenore Su Connottu di Fonni e degli artisti Cecilia Concas, Giambattista Longu, Alessandro Catte

E ancora:

lungo il percorso della processione – Allestimento effimero: “Gli intrecci della passione“, a cura dell’arch. prof. Luca Nonnis, incaricato parrocchiale per i beni ecclesiastici e le tradizioni religiose

– Allestimento effimero: “Gli intrecci della passione“, a cura dell’arch. prof. Luca Nonnis, incaricato parrocchiale per i beni ecclesiastici e le tradizioni religiose Mostra fotografica le prioresse e la settimana santa, a cura di Flavio Littera

Venerdì, 18 aprile 2025 – Venerdì Santo :

Solo di sera:

ore 19:00 – Chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate – Ritrovo dei fedeli e delle prioresse per la celebrazione della passione domini

a seguire – Celebrazione della passione del signore : liturgia della parola adorazione della croce liturgia eucaristica

: liturgia della parola adorazione della croce liturgia eucaristica a seguire – Rito secolare de s’iscravamentu deposizione del cristo dalla croce

deposizione del cristo dalla croce a seguire – S’interru ‘e deusu, per le vie del paese sino alla chiesetta di Santa Croce, veglia delle prioresse e omaggio al Cristo e alla Vergine addolorata

Diretta TV : L’evento sarà trasmesso in diretta TV dall’emittente Videolina, con la voce narrante di Giuliano Marongiu e l’intervento del prof. Luca Nonnis.

