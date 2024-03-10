Volotea, 5% di sconto se paghi con Paypal. Scopri adesso tutti i dettagli!

Volotea, 5% di sconto se paghi con Paypal: conosciamo ormai tutti Volotea, il vettore low cost spagnolo che collega fra loro piccole e medie città e capitali, con numero voli anche da e per la Sardegna, soprattutto su Cagliari e Olbia.

Bene, proprio Volotea ha appena lanciato un’interessante promozione per chi ha un conto PayPal: una riduzione del 5% sul prezzo totale indicato nel carrello (per capirci 5 euro di sconto ogni cento spesi), comprese le spese amministrative e tasse, che verrà visualizzata nel carrello sotto forma di sconto, una volta che il metodo di pagamento sarà stato verificato sul tuo conto PayPal.

Per partecipare all’offerta andate sul sito di Volotea.

Cose importanti da sapere:

L’ offerta è già in corso e terminerà il 31 marzo 2024 ;

e ; Non è richiesto un acquisto minimo per usufruire dell’offerta;

per usufruire dell’offerta; Si può applicare lo sconto una volta sola per ogni conto PayPal.

Volotea, la migliore compagnia low cost europea:

Volotea che peraltro ha conquistato il titolo di “Migliore compagnia aerea low-cost in Europa” ai World Airline Awards, i cui vincitori vengono scelti attraverso il sondaggio annuale tra i consumatori di Skytrax, riconosciuto come il più grande al mondo in termini di soddisfazione dei passeggeri delle compagnie aeree.

Per maggiori informazioni, tutte le condizioni e domande:

Lo sconto è sponsorizzato e gestito direttamente da Volotea (e non da Paypal, che non gestisce, organizza, sponsorizza o promuove questa iniziativa). Di conseguenza, per qualsiasi domanda relativa a questa promozione dovete contattare Volotea sui suoi canali ufficiali.

