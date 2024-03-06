Offerte Ryanair per volare dalla Sardegna a partire da 14,99 euro: la primavera è ormai alle porte e anche noi e cominciamo a concentrarci sui così detti “Spring Break“, cioè la possibilità di staccare un attimo dal quotidiano e dal lavoro, per concedersi una minivacanza di qualche giorno, magari un weekend, per liberare la mente e acquisire nuove energie.

E allora ecco le offerte di Ryanair dagli aeroporti sardi di Cagliari e Alghero, per volare ad aprile 2024 in Italia e all’estero, partendo da 14,99 euro a tratta , se si decide di viaggiare leggeri. Devi però prenotare entro meno di 48 ore da adesso, cioè entro il 7 marzo 2024, per viaggiare come già specificato, dal 01/04/24 al 30/04/24.

Aprile è un mese particolarmente interessante, perché cominciano a ripartire molte delle rotte nazionali e internazionali fermate durante l’inverno. Al momento non ci sono offerte Ryanair dall’aeroporto di Olbia, dove i voli del colosso low cost irlandese dovrebbero partire proprio da aprile 2024.

Voli in offerta da Cagliari ad aprile 2024 con Ryanair:

Voli nazionali:

Cagliari – Bologna , a partire da €14,99

, a partire da €14,99 Cagliari – Parma , a partire da €14,99

, a partire da €14,99 Cagliari – Perugia , a partire da €14,99

, a partire da €14,99 Cagliari – Pisa , a partire da €14,99

, a partire da €14,99 Cagliari – Palermo , a partire da €14,99

, a partire da €14,99 Cagliari – Trieste , a partire da €14,99

, a partire da €14,99 Cagliari – Venezia M.Polo , a partire da €16,98

, a partire da €16,98 Cagliari – Milano Bergamo , a partire da €16,98

, a partire da €16,98 Cagliari – Milano Malpensa , a partire da €16,98

, a partire da €16,98 Cagliari – Napoli , a partire da €16,98

, a partire da €16,98 Cagliari – Genova , a partire da €16,98

, a partire da €16,98 Cagliari – Catania , a partire da €16,98

, a partire da €16,98 Cagliari – Rimini , a partire da €16,98

, a partire da €16,98 Cagliari – Torino , a partire da €15,00

, a partire da €15,00 Cagliari – Bari , a partire da €16,98

, a partire da €16,98 Cagliari – Roma (Ciampino), a partire da €19,99

Voli internazionali:

Belgio : Cagliari – Bruxelles (Charleroi), a partire da €22,26

: Spagna : Cagliari – Valencia , a partire da €14,99 Cagliari – Madrid , a partire da €22,35

: Germania : Cagliari – Düsseldorf (Weeze), a partire da €19,99 Cagliari – Francoforte (Hahn), a partire da €21,99 Cagliari – Karlsruhe / Baden-Baden , a partire da €21,99

: Malta : Cagliari – Malta , a partire da €14,99

:

Voli in offerta da Alghero ad aprile 2024 con Ryanair:

Voli nazionali:

Alghero – Bologna a partire da €14,99

a partire da €14,99 Alghero – Milano Malpensa a partire da €14,99

a partire da €14,99 Alghero – Napoli a partire da €14,99

a partire da €14,99 Alghero – Palermo a partire da €14,99

a partire da €14,99 Alghero – Pisa a partire da €14,99

a partire da €14,99 Alghero – Venezia M.Polo a partire da €14,99

a partire da €14,99 Alghero – Milano Bergamo a partire da €16,98

Voli internazionali:

Alghero – Bordeaux (Francia), a partire da €14,99

(Francia), a partire da €14,99 Alghero – Barcellona El Prat (Spagna), a partire da €16,99

(Spagna), a partire da €16,99 Alghero – Madrid (Spagna), a partire da €16,99

Bagaglio Ryanair:

Ricordatevi che per spendere poco con Ryanair dovete viaggiare leggeri con un solo bagaglio a mano da infilare sotto il sedile del passeggero davanti a voi, dimensioni 40x20x25. Ecco le offerte migliori dei bagagli compatibili con Ryanair.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori info su orari di partenza e arrivo, durata del viaggio, tariffe, regole sui bagagli, check in e via dicendo, vi rimandiamo al sito internet di Ryanair o alla sua app.

