Offerte Ryanair per volare dalla Sardegna a partire da 14,99 euro (prenotazioni entro il 7 marzo)

Aereo Ryanair che opera sui voli per la Sardegna

Offerte Ryanair per volare dalla Sardegna a partire da 14,99 euro: la primavera è ormai alle porte e anche noi e cominciamo a concentrarci sui così detti “Spring Break“, cioè la possibilità di staccare un attimo dal quotidiano e dal lavoro, per concedersi una minivacanza di qualche giorno, magari un weekend, per liberare la mente e acquisire nuove energie.

E allora ecco le offerte di Ryanair dagli aeroporti sardi di Cagliari e Alghero, per volare ad aprile 2024 in Italia e all’estero, partendo da 14,99 euro a tratta, se si decide di viaggiare leggeri. Devi però prenotare entro meno di 48 ore da adesso, cioè entro il 7 marzo 2024, per viaggiare come già specificato, dal 01/04/24 al 30/04/24. 

Aprile è un mese particolarmente interessante, perché cominciano a ripartire molte delle rotte nazionali e internazionali fermate durante l’inverno. Al momento non ci sono offerte Ryanair dall’aeroporto di Olbia, dove i voli del colosso low cost irlandese dovrebbero partire proprio da aprile 2024.

Voli in offerta da Cagliari ad aprile 2024 con Ryanair:

Voli nazionali:

  • Cagliari – Bologna, a partire da €14,99
  • Cagliari – Parma, a partire da €14,99
  • Cagliari – Perugia, a partire da €14,99
  • Cagliari – Pisa, a partire da €14,99
  • Cagliari – Palermo, a partire da €14,99
  • Cagliari – Trieste, a partire da €14,99
  • Cagliari – Venezia M.Polo, a partire da €16,98
  • Cagliari – Milano Bergamo, a partire da €16,98
  • Cagliari – Milano Malpensa, a partire da €16,98
  • Cagliari – Napoli, a partire da €16,98
  • Cagliari – Genova, a partire da €16,98
  • Cagliari – Catania, a partire da €16,98
  • Cagliari – Rimini, a partire da €16,98
  • Cagliari – Torino, a partire da €15,00
  • Cagliari – Bari, a partire da €16,98
  • Cagliari – Roma (Ciampino), a partire da €19,99

Voli internazionali:

  • Belgio:
    • Cagliari – Bruxelles (Charleroi), a partire da €22,26
  • Spagna:
    • Cagliari – Valencia, a partire da €14,99
    • Cagliari – Madrid, a partire da €22,35
  • Germania:
    • Cagliari – Düsseldorf (Weeze), a partire da €19,99
    • Cagliari – Francoforte (Hahn), a partire da €21,99
    • Cagliari – Karlsruhe / Baden-Baden, a partire da €21,99
  • Malta:
    • Cagliari – Malta, a partire da €14,99

Voli in offerta da Alghero ad aprile 2024 con Ryanair:

Voli nazionali:

  • Alghero – Bologna a partire da €14,99
  • Alghero – Milano Malpensa a partire da €14,99
  • Alghero – Napoli a partire da €14,99
  • Alghero – Palermo a partire da €14,99
  • Alghero – Pisa a partire da €14,99
  • Alghero – Venezia M.Polo a partire da €14,99
  • Alghero – Milano Bergamo a partire da €16,98

Voli internazionali:

  • Alghero – Bordeaux (Francia), a partire da €14,99
  • Alghero – Barcellona El Prat (Spagna), a partire da €16,99
  • Alghero – Madrid (Spagna), a partire da €16,99

Bagaglio Ryanair:

Ricordatevi che per spendere poco con Ryanair dovete viaggiare leggeri con un solo bagaglio a mano da infilare sotto il sedile del passeggero davanti a voi, dimensioni 40x20x25. Ecco le offerte migliori dei bagagli compatibili con Ryanair.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori info su orari di partenza e arrivo, durata del viaggio, tariffe, regole sui bagagli, check in e via dicendo, vi rimandiamo al sito internet di Ryanair o alla sua app.

