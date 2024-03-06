Offerte Ryanair per volare dalla Sardegna a partire da 14,99 euro (prenotazioni entro il 7 marzo)
Offerte Ryanair per volare dalla Sardegna a partire da 14,99 euro: la primavera è ormai alle porte e anche noi e cominciamo a concentrarci sui così detti “Spring Break“, cioè la possibilità di staccare un attimo dal quotidiano e dal lavoro, per concedersi una minivacanza di qualche giorno, magari un weekend, per liberare la mente e acquisire nuove energie.
E allora ecco le offerte di Ryanair dagli aeroporti sardi di Cagliari e Alghero, per volare ad aprile 2024 in Italia e all’estero, partendo da 14,99 euro a tratta, se si decide di viaggiare leggeri. Devi però prenotare entro meno di 48 ore da adesso, cioè entro il 7 marzo 2024, per viaggiare come già specificato, dal 01/04/24 al 30/04/24.
Aprile è un mese particolarmente interessante, perché cominciano a ripartire molte delle rotte nazionali e internazionali fermate durante l’inverno. Al momento non ci sono offerte Ryanair dall’aeroporto di Olbia, dove i voli del colosso low cost irlandese dovrebbero partire proprio da aprile 2024.
Voli in offerta da Cagliari ad aprile 2024 con Ryanair:
Voli nazionali:
- Cagliari – Bologna, a partire da €14,99
- Cagliari – Parma, a partire da €14,99
- Cagliari – Perugia, a partire da €14,99
- Cagliari – Pisa, a partire da €14,99
- Cagliari – Palermo, a partire da €14,99
- Cagliari – Trieste, a partire da €14,99
- Cagliari – Venezia M.Polo, a partire da €16,98
- Cagliari – Milano Bergamo, a partire da €16,98
- Cagliari – Milano Malpensa, a partire da €16,98
- Cagliari – Napoli, a partire da €16,98
- Cagliari – Genova, a partire da €16,98
- Cagliari – Catania, a partire da €16,98
- Cagliari – Rimini, a partire da €16,98
- Cagliari – Torino, a partire da €15,00
- Cagliari – Bari, a partire da €16,98
- Cagliari – Roma (Ciampino), a partire da €19,99
Voli internazionali:
- Belgio:
- Cagliari – Bruxelles (Charleroi), a partire da €22,26
- Spagna:
- Cagliari – Valencia, a partire da €14,99
- Cagliari – Madrid, a partire da €22,35
- Germania:
- Cagliari – Düsseldorf (Weeze), a partire da €19,99
- Cagliari – Francoforte (Hahn), a partire da €21,99
- Cagliari – Karlsruhe / Baden-Baden, a partire da €21,99
- Malta:
- Cagliari – Malta, a partire da €14,99
Voli in offerta da Alghero ad aprile 2024 con Ryanair:
Voli nazionali:
- Alghero – Bologna a partire da €14,99
- Alghero – Milano Malpensa a partire da €14,99
- Alghero – Napoli a partire da €14,99
- Alghero – Palermo a partire da €14,99
- Alghero – Pisa a partire da €14,99
- Alghero – Venezia M.Polo a partire da €14,99
- Alghero – Milano Bergamo a partire da €16,98
Voli internazionali:
- Alghero – Bordeaux (Francia), a partire da €14,99
- Alghero – Barcellona El Prat (Spagna), a partire da €16,99
- Alghero – Madrid (Spagna), a partire da €16,99
Bagaglio Ryanair:
Ricordatevi che per spendere poco con Ryanair dovete viaggiare leggeri con un solo bagaglio a mano da infilare sotto il sedile del passeggero davanti a voi, dimensioni 40x20x25. Ecco le offerte migliori dei bagagli compatibili con Ryanair.
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori info su orari di partenza e arrivo, durata del viaggio, tariffe, regole sui bagagli, check in e via dicendo, vi rimandiamo al sito internet di Ryanair o alla sua app.
