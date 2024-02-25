Numeri del turismo in Sardegna: in crescita anche la prossima estate!

Il turismo in Italia è uno dei pochi settori che continua a crescere; anno dopo anno, i dati restituiscono un quadro più che incoraggiante. Circa 8 italiani su 10 prevedono di viaggiare addirittura di più dell’anno precedente e poco più di 7 spenderanno lo stesso importo o addirittura di più durante le prossime vacanze. Insomma, gli italiani saranno il più possibile in viaggio e disposti a spendere addirittura di più, preannunciando un’altra stagione con dati in positivo

I turisti scelgono ancora e ancora la Sardegna

La Sardegna in particolare sta registrando numeri record grazie a località in grado di suscitare nei turisti delle sensazioni positive. Infatti, Corsica Sardinia Ferries offre traghetti per la Sardegna, una destinazione in grado di comunicare un certo “vibe”.

Si tratta di atmosfere ed energie particolari suscitate da un luogo. Per quasi la metà degli italiani, è proprio questa caratteristica a determinare la scelta della meta finale per le loro vacanze. Proprio nelle primissime posizioni delle destinazioni più gettonate resta la Sardegna con un numero di preferenze in crescita, riaffermandola tra le principali tendenze per il turismo dell’anno prossimo.

I motivi per il successo della Sardegna

Le principali ragioni per cui i turisti prediligono ancor oggi la Sardegna tra le mete per le vacanze sono sotto gli occhi di tutti. Naturalmente, si sta parlando di una località che garantisce spiagge da sogno con litorali di sottile sabbia bianca o addirittura rosa capaci di mettere ancora più in risalto le acque cristalline del fondale che in diverse località degrada dolcemente.

Le baie dalla tipica forma a mezzaluna si susseguono lungo i vari km e km di costa che nascondono anche piccole calette tra le rocce raggiungibili spesso solo via mare perciò perfette per ritagliarsi un piccolo angolo di paradiso privato.

Sardegna e attività outdoor

Non è però finita qua perché tra i motivi che mettono la Sardegna al primo posto tra le preferenze dei turisti italiani entrano in gioco anche le attività outdoor. Al giorno d’oggi il turismo predilige luoghi dove si presta grande attenzione verso la natura e la sua valorizzazione. Negli ultimi anni la maggior parte dei turisti ha mostrato un crescente interesse per tutte quelle attività che si svolgono all’aria aperta. Significa che attività in grado di garantire nuove esperienze ed emozioni fanno la differenza quando si tratta di prenotare per le prossime vacanze estive.

Proprio la Sardegna vanta non solo spiagge paradisiache ma anche percorsi di trekking per ogni livello, a cui aggiungere la possibilità di esplorare i fondali marini grazie allo snorkeling e alle immersioni. Non da meno sono tutti gli sport acquatici come il windsurf, il kitesurf o il sup board i cui appassionati hanno trovato alcuni luoghi ideali proprio in Sardegna, meta prediletta per tutti gli amanti della vela che possono andare alla scoperta della costa, delle isole e delle numerose grotte marine in banca.

In conclusione, il cosiddetto ecoturismo contribuisce a mantenere la Sardegna tra le mete più amate dai turisti italiani di ogni età alla costante ricerca di contatto con la natura e proposte sostenibili.

RIMANI AGGIORNATO su cosa fare e cosa succede in Sardegna, ma anche su turismo, aerei, traghetti, trasporti interni e regolamenti vari sulla nostra pagina Facebook “Sardegna“, oppure sul nostro canale Telegram “Vacanze in Sardegna“.