Le tante destinazioni e ancoraggi della Sardegna, la rendono la meta indiscussa per le vacanze in barca a vela. Vediamo qualche consiglio.

La Maddalena

L’arcipelago della Maddalena a nord-est della Sardegna è un vero sogno a occhi aperti fatto di scogli lambiti da acque turchesi e smeraldo. La Spiaggia Rosa si chiama così per le sue sabbia rosate che attirano turisti da ogni parte del mondo, attenzione però la spiaggia è strettamente “off limits”, sia via terra (si può però prendere un sentiero a piedi che costeggia il retro dell’arenile), che vi mare (sì, è vietato anche fare il bagno). Tra i punti di interesse da non perdere, si conta anche l’isola di Caprera, con le sue incantevoli spiaggete: dalla celeberrima Cala Coticcio, a Cala Napoletana, fino alla spiaggia del Relitto. Veleggiare lungo la costa grazie al noleggio barche a vela in Sardegna è un privilegio per scoprire calette nascoste inaccessibili dalla terraferma che sembrano letteralmente un angolo di paradiso in terra.

La costa frastagliata e rocciosa presenta infatti davvero moltissimi scenari di questo tipo cioè piccole cale celate dalla vegetazione tipica della macchia mediterranea che si affacciano su un mare dalle mille sfumature turchesi che non ha nulla da invidiare alle mete più esotiche in giro per il globo.

Cagliari

Il capoluogo della Sardegna Cagliari ha un ampio porto, perfetto per fare tappa durante una vacanza indimenticabile in barca a vela. È quasi d’obbligo fermarvi a Cagliari poiché la città offre un connubio unico tra cultura, storia, buona cucina e notevoli bellezze naturali. Dopo aver attraccato, il centro storico spicca davanti ai vostri occhi con le torri medievali di avvistamento, i grandi bastioni fortificati del quartiere di Castello, e il nuovo lungomare disegnato dall’archistar Boeri, in questo momento in fase di realizzazione.

Cagliari però non è solo il centro città; la costa nelle immediate vicinanze offre tantissimi scorci suggestivi sul mare. Il Poetto è una delle spiagge più famose e vicine, così come la piccola spiaggia di Calamosca, meta ideale per rilassarvi e riposarvi prima di riprendere la navigazione.

Golfo di Orosei

Sul lato orientale della Sardegna, Il golfo di Orosei è la destinazione perfetta per la vostra vacanza in barca. Tutta la zona del golfo è di grande interesse naturalistico, il tratto di costa presenta alte scogliere e rocce calcaree in cui le onde del mare hanno scavato delle incredibili grotte marine accessibili sia da terra che in barca, perfetta, quest’ultima, anche per raggiungere angoli remoti e nascosti e fare fantastiche nuotate in un mare unico.

Sono tantissime le spiagge incantevoli in questa zona come, ad esempio, Cala Mariolu ideale per lo snorkeling, Cala Luna famosa per le sue sabbie bianche, Cala Sisine, Cala Fuili, Cala Biriola e Cala Goloritzé, dichiarata “monumento naturale” della Regione Sardegna nel 1993 e “monumento nazionale italiano” nel 1995, riconoscibile dall’imponente sperone di roccia che sovrasta la spiaggia. Alcune di queste spiagge sono a numero chiuso, come ad esempio Cala Goloritzè, ma potremo essere più precisi solo quando si avvicinerà l’estate e i comuni rivieraschi emaneranno le diverse ordinanze.

Una cosa è certa, è davvero emozionante raggiungere queste calette via mare.

Costa Smeralda

Se siete alla ricerca di una meta più di élite, non deve far altro che ancorare la barca a vela in Costa Smeralda, forse la destinazione più famosa. Frequentata da vip e nababbi, è la località sarda simbolo della bella vita. Non è raro vedere nel porto yacht super lusso di magnati stranieri che si sono innamorati, non per un caso, della Sardegna.

Famosa per le sue incantevoli piccole baie a forma di mezzaluna ben protette, Porto Cervo è il centro principale della Costa Smeralda che vanta lussuose strutture ricettive e boutique di alta moda senza dimenticare i più gettonati locali notturni frequentati dai grandi nomi del jet set internazionale.

