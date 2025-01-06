San Sebastiano 2025 a Sestu: scopri il programma di falò e festa del 25 e 26 gennaio 2025!

ATTENZIONE: causa previsioni meteo avverse la Festa di San Sebastiano a Sestu è stata RINVIATA di una settimana, al 25 e 26 gennaio 2025

San Sebastiano 2025 a Sestu: tornano anche quest’anno gli importanti festeggiamenti di San Sebastiano a Sestu, che si svolgeranno in ben due giornate: il 25 e 26 gennaio 2025 . Sestu, lo ricordiamo, è un importante comune facente parte della città metropolitana di Cagliari, e quindi davvero a una manciata di chilometri dal capoluogo regionale.

In programma, oltre all’attesa accensione del falò di San Sebastiano prevista per sabato 18 gennaio 2025, ci sono anche degustazioni di carni arrosto, musica folk e balli sardi, fuochi d’artificio, processioni e via dicendo!

Festa San Sebastiano Sestu, programma:

Sabato, 25 gennaio 2025:

ore 19:00 – Via Cilea (area parcheggi dietro le scuole) – Accensione del falò di San Sebastiano e successiva benedizione religiosa.

a seguire – Uscita de "Is Mustayonis e S'Orku Foresu", le maschere tradizionali di Sestu, e loro esibizione attorno al falò

ore 20:00 – Grande ballu tundu, in collaborazione con i gruppi folk "I Nuraghi" e "San Gemiliano", accompagnati dai suonatori Mauro Spiga, Luca Schirru e Alessandro Melis

ore 20:30 – Degustazione per tutti di carni arrosto, formaggi, vini novelli e altri prodotti tipici locali

ore 21:00 – Spettacolo pirotecnico, con i fuochi d’artificio a cura della “Ditta Pirotecnica F.lli Massa”.

Sabato, 26 gennaio 2025:

ore 16:15 – Processione in onore di San Sebastiano, con il simulacro del Santo che troverà ospitalità nel cocchio trainato da un giogo di buoi e sarà accompagnato dai cavalieri dell'ass. ippica "Cavalieri di San Giorgio", dai gruppi folk "I Nuraghi" e "San Gemiliano", e dalla "Banda musicale G. Verdi". Percorso: piazza Giovanni XXIII, via Repubblica, via Parrocchia, ponte San Pietro, via Scipione, via Cavour, via Umberto I, via Tripoli, via Montgolfier, via Monserrato, ponte Sant'Antonio, via Roma, via San Gemiliano, via Salvemini, via A. Costa, via San Rocco, via San Gemiliano, via Repubblica, piazza Giovanni XXIII.

all'arrivo – Piazza Giovanni XXIII – Cascata pirotecnica in piazza prima del rientro del Santo nella chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire

ore 17:30 – Chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire – Messa cantata in onore del Santo

