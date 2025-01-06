Sa Tuva 2025 a Macomer: scopri il programma del fuoco di Sant’Antonio del 16 gennaio 2025!

Sa Tuva 2025 a Macomer: si ripete anche quest’anno l’antico rito de “Sa Tuva” a Macomer, cittadina della regione storica del Marghine, in provincia di Nuoro, posizionata in posizione strategica lungo la SS131.

L’appuntamento con il “Fuoco di Sant’Antonio” a Macomer è in piazza Santa Croce nella serata di giovedì 16 gennaio 2025 , a partire dalle ore 16:30.

Di seguito trovate il programma della serata, con l’accensione e la benedizione del fuoco, la processione, la Santa Messa e, a seguire, i festeggiamenti civili, mentre a questo link trovate il calendario e i programmi dei Fuochi di Sant’Antonio in Sardegna.

Sa Tuva Macomer 2025, programma:

Giovedì, 16 gennaio 2025:

ore 16:30 – Piazza Santa Croce – Accensione Sa Tuva

ore 17:00 – Piazza Santa Croce – Benedizione del fuoco

a seguire – Centro storico – Processione con il Santo

ore 17:30 – Chiesa di Santa Croce – Celebrazione della Santa Messa

a seguire – Festeggiamenti civili

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori info, dettagli ed eventuali cambi di programma, vi rimandiamo alla pagina Facebook dell’agenzia creativa Pitadera (che anche noi abbiamo utilizzato come fonte) e a quella del Comune di Macomer.

Come arrivare in piazza Santa Croce a Macomer:

Ecco la posizione di piazza Santa Croce a Macomer secondo “Google maps“, proprio di fronte all’omonima chiesa.

