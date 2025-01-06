Sa Tuva 2025 a Macomer: scopri il programma del fuoco di Sant’Antonio del 16 gennaio 2025!
Sa Tuva 2025 a Macomer: si ripete anche quest’anno l’antico rito de “Sa Tuva” a Macomer, cittadina della regione storica del Marghine, in provincia di Nuoro, posizionata in posizione strategica lungo la SS131.
L’appuntamento con il “Fuoco di Sant’Antonio” a Macomer è in piazza Santa Croce nella serata di giovedì 16 gennaio 2025, a partire dalle ore 16:30.
Di seguito trovate il programma della serata, con l’accensione e la benedizione del fuoco, la processione, la Santa Messa e, a seguire, i festeggiamenti civili, mentre a questo link trovate il calendario e i programmi dei Fuochi di Sant’Antonio in Sardegna.
Sa Tuva Macomer 2025, programma:
Giovedì, 16 gennaio 2025:
- ore 16:30 – Piazza Santa Croce – Accensione Sa Tuva
- ore 17:00 – Piazza Santa Croce – Benedizione del fuoco
- a seguire – Centro storico – Processione con il Santo
- ore 17:30 – Chiesa di Santa Croce – Celebrazione della Santa Messa
- a seguire – Festeggiamenti civili
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori info, dettagli ed eventuali cambi di programma, vi rimandiamo alla pagina Facebook dell’agenzia creativa Pitadera (che anche noi abbiamo utilizzato come fonte) e a quella del Comune di Macomer.
Come arrivare in piazza Santa Croce a Macomer:
Ecco la posizione di piazza Santa Croce a Macomer secondo “Google maps“, proprio di fronte all’omonima chiesa.
