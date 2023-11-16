Weekend 17, 18 e 19 novembre 2023 in Sardegna: scopri sagre, eventi e concerti da non perdere!

Weekend 17, 18 e 19 novembre 2023 in Sardegna: un altro weekend da incorniciare è in arrivo per i bongustai in Sardegna, con tanti eventi in ogni provincia dell’isola che ci permettono di andare alla scoperta delle tradizioni e delle eccellenze agro alimentari e vitivinicole del territorio. Molti quindi gli eventi e le sagre che vedono protagonisti i prodotti di stagione come castagne, buon vino (novello e non), castagne, funghi, zafferano e tante altre leccornie ancora. E’ anche il weekend nel quale parte la Settimana del Black Friday su Amazon.

Partiamo come sempre da “Autunno in Barbagia“, che dopo l’abbuffata di appuntamenti degli scorsi weekend, stavolta fa tappa nella sola Atzara, per un fine settimana dedicato al vino e all’arte. Ma sono tante le manifestazioni che hanno sposato la formula delle corte apertas.

Come “Saboris Antigus” che questo weekend fa tappa a Siurgus Donigala, il “Festival delle strade dello Zafferano” che ci porta a San Gavino Monreale nel suo appuntamento conclusivo, ma anche “Lollas” a Quartu Sant’Elena con tanti laboratori, degustazioni, spettacoli, proiezioni e concerti.

Da non perdere nel capo di sopra il grande evento “Wine & Life” che dopo due giorni nel centro storico di Sassari, culminerà con il Salone vinicolo Mediterraneo negli spazi della Promocamera a Perda Niedda. Da non perdere anche la “Mostra micologica di Torralba” e “Manos de Fainas pro S’Affidu” a Ittiri dove si andrà alla (ri)scoperta del matrimonio tradizionale degli anni ’50.

E ancora molto attesi sono la “Sagra delle olive” a Gonnosfanadiga, la “Sagra del Piritzolu” a Macomer, la “Sagra del vino nuovo” a Dolianova e la festa d’autunno con castagnata a Musei.

Vi ricordiamo infine che, come sempre, nella giornata di domani (venerdì), ci sarà l’aggiornamento dell’articolo con le vostre segnalazioni. Perciò se volete avvisarci di ulteriori eventi o eventuali refusi o link non funzionanti (con tutte queste date può capitare), inviateci pure un messaggio sulla nostra pagina Facebook dedicata.

Ma andiamo subito a scoprire i programmi delle sagre ed eventi da non perdere nel weekend del 17, 18 e 19 novembre 2023 in Sardegna , scegliete uno o più link qui sotto, in base all’area geografica di vostro gradimento. E non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Telegram per non perdervi neanche una data e tutti gli aggiornamenti!

Tutti gli eventi in Sardegna:

— LINK CORRETTI (contattami subito se noti un errore) —

IMPORTANTE : verifica sempre gli ultimi aggiornamenti disponibili prima di partire, con i link fonte alle pagine social degli organizzatori che inseriamo in ogni articolo (nella sezione “Per maggiori info e aggiornamenti” di ogni articolo). Talvolta infatti, specie durante la stagione delle piogge, potrebbero esserci cambiamenti al programma e persino rinvii di eventi, senza che ne siamo venuti a conoscenza!

AUTOVELOX IN SARDEGNA : prima di partire controllate se lungo strada ci sono postazioni autovelox della polizia stradale.

Eventi diffusi in tutta la Sardegna:

Tutta la Sardegna – I 30 agriturismi migliori della Sardegna – in corso, tutto l’anno:

Ricordiamoci che anche le nostre campagne hanno bisogno di aiuto e di ripartire, mangiamo sardo e secondo tradizione.

Vai ai concerti del weekend in Sardegna