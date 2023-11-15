Autumn Festivals e Castagnata a Musei: scopri il programma di sabato 18 novembre 2023!

Autumn Festivals a Musei: si svolgerà nella giornata di sabato 18 novembre 2023 l’ “Autumn Festival” di Musei, piccolo Borgo del Sulcis, nella provincia del Sud Sardegna, facilmente raggiungibile dalla SS130.

L’appuntamento è in piazza Pietro Nenni a Musei a partire dalle ore 10:00 del mattino e fino a tarda sera.

In programma, in questa attesa festa autunnale, ci sono espositori (tra gli altri saranno presenti la Cantina Vinicola Siddùra, dolci di Seulo, dolci tradizionali, ma anche stand di artigiani e associazioni locali), un’ampia area food & beverage, il pranzo su prenotazione, animazione e giochi per grandi e bambini (corsa dei sacchi, tiro alla fune, calcio balilla, pesca miracolosa, trucca bimbi, baby dance), ma anche la castagnata, balli in piazza, musica anni 90/2000, presentazioni di libri, il raduno di auto moderne e d’epoca e tanto altro ancora.

Programma Autumn Festivals, Musei:

Sabato, 18 novembre 2023:

ore 10:00 – Inizio manifestazione

ore 11:00 : Castagnata Raduno auto varie

ore 12:30 – Pranzo su prenotazione (con musica di accompagnamento). Per info e prenotazioni: Simone 331 131 1015 Giuseppe 345 467 5604

ore 15:00 – Torneo di calcio Balilla

ore 16:00 – Intrattenimento e giochi per bambini

ore 18:00 – Via Enrico Fermi 17 – Presentazione del libro : "Le vie dell'amore" di Massimo Vinci, a cura dell'associazione Rete Donne (presso la loro sede)

ore 19:00 – Ballus de prazza

ore 21:00 – Dj set anni 90/2000

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla pagina Facebook degli organizzatori.

Come arrivare in piazza Nenni a Musei:

