Isula 2024 a Pompu e Masullas: triplice appuntamento nel prossimo weekend con l’edizione 2024 del progetto “Ìsula, viaggio esperienziale nelle meraviglie della Sardegna“ che, dopo la tappa di sabato 9 novembre 2024 a Genoni, del quale vi abbiamo già parlato, raddoppia domenica 10 novembre 2024 con “Cultura e tradizioni” a Pompu.

L’apprezzato evento, che si occupa di turismo esperienziale, ci da l’opportunità di esplorare il territorio dei piccoli paesi della Sardegna, in bassa stagione, utilizzando tutti i nostri sensi, organizzando eventi unici in grado di emozionarci fino in fondo.

Ricordo che le attività sono offerte dall’organizzazione a esclusione del pranzo. Tutti gli spostamenti si effettuano su mezzi propri.

Programma Isula 2024, Pompu:

Domenica, 10 novembre 2024:

Mattino:

ore 09:30 – Museo Etnografico Multimediale “La Casa del Pane”, in via Regina Elena, 19 – Arrivo dei partecipanti e accoglienza a cura della Pro Loco di Pompu, e incontro con gli Amministratori locali (per info telefonare alla Pro Loco al 320 021 3901)

ore 10:00 – Visita guidata al museo multimediale Casa del pane e alla chiesa di Santa Maria di Monserrat , accompagnati dalle guide del museo

e alla , accompagnati dalle guide del museo ore 11:30 – Visita al nuraghe Santu Miali, in compagnia dell’archeologa Cristina Concu

Pranzo:

ore 13:00 – Il Chiosco, in via Regina Elena – Pranzo a base di prodotti tipici : per info e prenotazioni chiamare entro il 7 novembre il seguente numero 0783 205 004). Menù a 25 euro : Antipasti di prodotti locali (formaggi e insaccati) Ravioli di ricotta al sugo Arrosto di carme mista (Manzo e Maiale) Patate al forno Acqua e vino

: per info e prenotazioni chiamare entro il 7 novembre il seguente numero 0783 205 004). :

Pomeriggio:

Nel pomeriggio la manifestazione si sposta al centro sociale di Pompu, che si trova in piazza Capitano Nicolò Leo.

ore 15:45 – Laboratorio di ARPOLE (Arte, Poesia e Letteratura) di Alessandra Sorcinelli

(Arte, Poesia e Letteratura) di Alessandra Sorcinelli ore 16:30 – Tavola rotonda sul tema : “La valorizzazione dei beni archeologici per lo sviluppo socio economico del territorio” alla presenza delle autorità locali, con il presidente di Amici di Sardegna, prof. Roberto Copparoni, la rappresentante della Fondazione Sardegna verso l’Unesco, dott.ssa Sandra Tobia, dell’archeologa Cristina Concu e di esperti di marketing territoriale

: “La valorizzazione dei beni archeologici per lo sviluppo socio economico del territorio” alla presenza delle autorità locali, con il presidente di Amici di Sardegna, prof. Roberto Copparoni, la rappresentante della Fondazione Sardegna verso l’Unesco, dott.ssa Sandra Tobia, dell’archeologa Cristina Concu e di esperti di marketing territoriale ore 17:30 – Raccolta di testimonianze sulla giornata a cura di Isula TV

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per prenotare il pranzo a Pompu chiamate al numero 0783 205 004, mentre per maggiori info sul programma e la giornata a Pompu il numero di riferimento è il 320 021 3901.

Questi sono invece il sito ufficiale, la pagina Facebook e quella Instagram del progetto Isula, edizione 2024.

L’evento è stato finanziato con la Legge Regionale 21 aprile 1955 n. 7 “Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche”, Art. 1, comma 1 lett. c). D.G.R. n. 20/53 del 30/06/2022. Annualità: 2022 / 2023 / 2024. Cartellone delle manifestazioni del turismo esperienziale.

Come arrivare a Pompu e Masullas:

Pompu si trova nel così detto “Parte Montis“, la zona di alta Marmilla che si trova subito a sud del Monte Arci, in provincia di Oristano. .

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: