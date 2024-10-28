Halloween 2024 in Sardegna, tutti gli eventi e le feste: quest’anno la notte del 31 ottobre 2024, meglio conosciuta come la “notte di Halloween”, cade di giovedì. Per questo abbiamo deciso di dedicargli un articolo separato da quello dedicato agli eventi del weekend del 1, 2 e 3 novembre 2024 in Sardegna.

In questo articolo quindi troviamo tutti gli eventi di Halloween più interessanti che siamo riusciti a trovare da giovedì 31 ottobre a sabato 2 novembre 2024 , con qualche appuntamento rilevante aggiunto anche per per i giorni subito prima e subito dopo.

Si va dalle feste per bambini alle letture in biblioteca, dai party per ragazzi alle feste in maschera e alle serate tematiche nei locali, dalle passeggiate e le escursioni a tema, a tutto ciò che la fantasia dei nostri organizzatori ha saputo partorire: fantasmi, mostri, streghe, incantesimi, crimini violenti, film horror, veri e propri musei e percorsi dell’orrore e chi più ne ha più ne metta.

E se anche voi siete tra coloro che rifuggono le feste anglosassoni così commerciali, abbiamo per voi tante feste che si rifanno agli antichi usi e tradizioni dei nostri avi, peraltro piuttosto simili a quelli che vediamo nelle serie TV. Da quella di andare in giro per le case chiedendo del cibo per le anime del Purgatorio (Is Animas, Is Panixeddas, Su Prugadoriu, Su Mortu Mortu e Li Molti Molti, Peti Coccone, ogni area geografica ha la sua variante), all’antica tradizione sarda delle zucche intagliate. Perché sì, facevamo anche da noi!

E mi raccomando, non dimentichiamoci di preparate abbondanti scorte di mandarini e melograni, caramelle e dolciumi, pabassinas e torte di saba da donare ai bambini che verranno a bussare alle nostre porte chiedendo del cibo “po is animas“.

Ma bando alle ciance, vediamo subito quali saranno gli eventi di Halloween in Sardegna il 31 ottobre, 1 e 2 novembre 2024. Trovate invece qui gli eventi e le sagre del weekend in Sardegna, anche non collegate ad Halloween.

Ricordo che l'articolo rimane aperto alle vostre segnalazioni, anche perché quasi in ogni paese della Sardegna ci saranno eventi pubblici o feste private a tema.

Tutti gli eventi in Sardegna:

Attenzione: il nostro consiglio, prima di partire, è sempre quello di verificare sempre gli ultimi aggiornamenti disponibili con i link fonte alle pagine social degli organizzatori che inseriamo in ogni articolo (nella sezione "Per maggiori info e aggiornamenti" di ogni articolo).

