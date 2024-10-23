Oktoberfest Mores 2024: scopri il programma di sabato 26 ottobre 2024!

Daniele Puddu 23 Ottobre 2024
Oktoberfest Mores 2024, manifesto con programma, date, orari e birrifici partecipanti

Ecco orari e birrifici partecipanti alla festa della birra di Mores 2024

Oktoberfest Mores 2024: si svolgerà nella serata di sabato 26 ottobre 2024, l’ “Oktoberfest” di Mores, borgo del Mejlogu, celebre per ospitare sul suo territorio il dolmen de “Sa Coveccada“, e per l’animo festaiolo, con tanti eventi organizzati nel corso dell’anno. Siamo in provincia di Sassari.

L’appuntamento con la festa della birra di Mores è a partire dalle ore 20:00 presso l’anfiteatro comunale, dove troverete ad attendervi buon cibo e le birre artigianali di 4 birrifici sardi:

  • Birrificio Isola
  • Birrificio Coros
  • Birrificio Agricolo ReForte
  • Birrificio Seddaiu 

Non mancheranno food e musica, con il dj-set di Carlo Zara Dj & Ettore Ennetielle.

Programma Oktoberfest Mores 2024:

Sabato, 26 ottobre 2024:

  • dalle ore 20:00 – Apertura fusti di birra e postazioni food

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla pagina Facebook di Mores eventi che organizza la festa.

Come arrivare a Mores:

