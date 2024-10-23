Oktoberfest Mores 2024: scopri il programma di sabato 26 ottobre 2024!
Ecco orari e birrifici partecipanti alla festa della birra di Mores 2024
Oktoberfest Mores 2024: si svolgerà nella serata di sabato 26 ottobre 2024, l’ “Oktoberfest” di Mores, borgo del Mejlogu, celebre per ospitare sul suo territorio il dolmen de “Sa Coveccada“, e per l’animo festaiolo, con tanti eventi organizzati nel corso dell’anno. Siamo in provincia di Sassari.
L’appuntamento con la festa della birra di Mores è a partire dalle ore 20:00 presso l’anfiteatro comunale, dove troverete ad attendervi buon cibo e le birre artigianali di 4 birrifici sardi:
- Birrificio Isola
- Birrificio Coros
- Birrificio Agricolo ReForte
- Birrificio Seddaiu
Non mancheranno food e musica, con il dj-set di Carlo Zara Dj & Ettore Ennetielle.
Programma Oktoberfest Mores 2024:
Sabato, 26 ottobre 2024:
- dalle ore 20:00 – Apertura fusti di birra e postazioni food
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla pagina Facebook di Mores eventi che organizza la festa.
Come arrivare a Mores:
