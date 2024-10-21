Ìsula 2024 a Lunamatrona: scopri il programma completo di domenica 27 ottobre 2024!

Tra musei, laboratori e buon cibo. Per una giornata alla riscoperta dell’identità di Lunamatrona.

Ìsula 2024 a Lunamatrona: anche quest’anno sarà il borgo di Lunamatrona, piccolo ma importante paese della Marmilla (nel centro/sud della Sardegna), ad inaugurare l’edizione 2024 del progetto “Ìsula, viaggio esperienziale nelle meraviglie della Sardegna“.

L’appuntamento è per domenica 27 ottobre 2024 per un evento che quest’anno è intitolato: “Vivere l’identità“.

La giornata, si svolgerà tra natura, tradizioni enogastronomiche e artigianali, che scopriremo attraverso visite guidate, laboratori, musica, degustazioni e passeggiate in bicicletta.

L’evento è gratuito. Ci si muove con mezzi propri. E’ possibile partecipare al pranzo con prodotti a Km 0 al costo di 20 euro, ma si deve prenotare.

Programma Ìsula 2024 a Lunamatrona:

Domenica, 27 ottobre 2024:

Mattino:

ore 9:30 – Sa Corona Arrubia – Accoglienza degli ospiti e presentazione del parco Geobotanico . Risveglio al Parco con il caffè per tutti accompagnato dai biscotti della tradizione. A seguire: proiezione di un documentario naturalistico , nella sala conferenze; visita guidata alle sale museali ; passeggiata con guida all’interno del parco .

. Risveglio al Parco con il caffè per tutti accompagnato dai biscotti della tradizione. A seguire: ore 12:00 – Spostamento con le proprie auto in località “Piscina Ludu” – Dimostrazione della realizzazione della stuoia

Pranzo:

ore 13:00 – Pranzo con menù fisso (20 euro a persona, solo su su prenotazione entro venerdì 25 ottobre): Primo : fregua con purpuzza; Secondo : mix di prodotti del territorio a km 0; Dolcetto ; Bevande : bottiglietta d’acqua o bicchiere di vino; Prenotazione obbligatoria , entro venerdì 25 ottobre, al numero di telefono 346 30 41 800 (Gabriella)

(20 euro a persona, solo su su prenotazione entro venerdì 25 ottobre): dalle ore 13:00 alle ore 15:00 – Intrattenimento a cura del gruppo musicale Su Beranu

Pomeriggio:

ore 15:30 – Dimostrazione sulla colorazione della lana di pecora con le piante

Come funziona?

Tutti gli spostamenti saranno effettuati con la propria auto.

Tutte le attività sono gratuite e offerte dalla organizzazione, ad esclusione del pranzo che dovrà essere prenotato entro venerdì 25 ottobre, il prezzo è di € 20,00 al numero 346 30 41 800 (Gabriela).

Cosa fare a Lunamatrona:

Lunamatrona, il cui nome in se già richiama arcaici riti e tradizioni, è famosa soprattutto per l’importante chiesa patronale di San Giovanni Battista, che sorge nella parte alta del borgo, e per l’incantevole Tomba dei Giganti Su Cuaddu ‘e Nixias, che si trova alla periferia del paese.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli, aggiornamenti e per le prenotazioni della giornata di Lunamatrona, dovete contattate l’associazione Coriccheddos al numero di telefono 346 30 41 800 (Gabriella).

Potete trovare maggiori informazioni sulle prossime tappe e la filosofia del progetto Isula sia su Facebook che sul suo sito ufficiale.

L’evento è stato finanziato con la Legge Regionale 21 aprile 1955 n. 7 “Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche”, Art. 1, comma 1 lett. c). D.G.R. n. 20/53 del 30/06/2022. Annualità: 2022 / 2023 / 2024. Cartellone delle manifestazioni del turismo esperienziale.

Dove si trova e come arrivare a Lunamatrona:

Arrivare a Lunamatrona è molto facile, in quanto questo piccolo borgo del medio Campidano si trova a pochi chilometri dalla SS131. Ci sono diverse uscite che si possono prendere, anche se principalmente si esce o per Villanovaforru sulla SP52 prima e la SP49 dopo, oppure si esce all’altezza Sanluri, si attraversa la cittadina giudicale e poi si prende la SP5.

