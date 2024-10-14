Sagra del raviolo serramannese 2024: scopri il programma, menù e prezzi del 19 e 20 ottobre 2024!

Sagra del raviolo 2024 a Serramanna: si svolgerà nel prossimo weekend, il 19 e 20 ottobre 2024 , la terza edizione della “Sagra del raviolo serramannese e le sue varianti” nel paese di Serramanna, borgo a vocazione agricola a poco più di 30 chilometri a nord di Cagliari.

L’evento è organizzato dal “Comitato Sant’Ignazio da Laconi 2024” e si svolge presso il piazzale della chiesa di Sant’Ignazio da Laconi a Serramanna, in quella che possiamo definire una grande festa dell’associazionismo locale. Il costo delle degustazioni è rimasto uguale allo scorso anno:

7 euro : una porzione di ravioli fatti artigianalmente con diversi ripieni, più pane, acqua o vino

: una porzione di ravioli fatti artigianalmente con diversi ripieni, più pane, acqua o vino 15 euro : menù completo: Porzione di ravioli, carne, contorno, pane acqua o vino.

: menù completo:

Programma Sagra del Raviolo Serramannese 2024:

Sabato, 19 ottobre 2024:

dalle ore 17:00 – Laboratorio di traforo per bambini , a cura del Club modellismo e hobby Serramanna

, a cura del Club modellismo e hobby Serramanna ore 19:00 – Inizio degustazione dei ravioli

dalle ore 20:00 – Balli sardi, liscio e latino americano con il maestro Ireneo Massidda

Domenica, 20 ottobre 2024:

dalle ore 10:30 – Laboratorio di traforo per bambini , a cura del Club modellismo e hobby Serramanna

, a cura del Club modellismo e hobby Serramanna dalle ore 11:00 – Intrattenimento musicale itinerante nel piazzale , a cura dell’associazione musicale Giuseppe Verdi di Serramanna

, a cura dell’associazione musicale Giuseppe Verdi di Serramanna ore 12:00 – Inizio degustazione dei ravioli

dalle ore 16:00 : Laboratorio per bambini con la preparazione dei malloreddus Presentazione delle ricerca storica del costume , a cura dell’associzaione culturale Tradizioni Popolari

dalle ore 17:00 – Laboratorio di traforo per bambini , a cura del Club modellismo e hobby Serramanna

, a cura del Club modellismo e hobby Serramanna ore 19:00 – Inizio degustazione dei ravioli

E ancora:

Gazebo informativo di: Protezione civile Associazione “Anni d’argento”

Giochi con l’associazione Scout Ichnos APS

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Vi invitiamo a consultare il sito web della parrocchia di Sant’Ignazio da Laconi a Serramanna e le pagine Facebook delle associazioni interessate, come ad esempio l’Ass. Culturale – Tradizioni Popolari “Serramanna”.

Come arrivare alla chiesa di Sant’Ignazio a Serramanna:

