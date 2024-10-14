Sagra del raviolo serramannese 2024: scopri il programma, menù e prezzi del 19 e 20 ottobre 2024!

Daniele Puddu 14 Ottobre 2024
Sagra del raviolo serramannese 2024, manifesto con programma, date, orari e prezzi delle degustazioni!

Sagra del raviolo 2024 a Serramanna: si svolgerà nel prossimo weekend, il 19 e 20 ottobre 2024, la terza edizione della “Sagra del raviolo serramannese e le sue varianti” nel paese di Serramanna, borgo a vocazione agricola a poco più di 30 chilometri a nord di Cagliari.

L’evento è organizzato dal “Comitato Sant’Ignazio da Laconi 2024” e si svolge presso il piazzale della chiesa di Sant’Ignazio da Laconi a Serramanna, in quella che possiamo definire una grande festa dell’associazionismo locale. Il costo delle degustazioni è rimasto uguale allo scorso anno:

  • 7 euro: una porzione di ravioli fatti artigianalmente con diversi ripieni, più pane, acqua o vino
  • 15 euro: menù completo:
    • Porzione di ravioli,
    • carne,
    • contorno,
    • pane
    • acqua o vino.

Programma Sagra del Raviolo Serramannese 2024:

Sabato, 19 ottobre 2024:

  • dalle ore 17:00 – Laboratorio di traforo per bambini, a cura del Club modellismo e hobby Serramanna
  • ore 19:00 – Inizio degustazione dei ravioli
  • dalle ore 20:00 – Balli sardi, liscio e latino americano con il maestro Ireneo Massidda

Domenica, 20 ottobre 2024:

  • dalle ore 10:30 – Laboratorio di traforo per bambini, a cura del Club modellismo e hobby Serramanna
  • dalle ore 11:00 – Intrattenimento musicale itinerante nel piazzale, a cura dell’associazione musicale Giuseppe Verdi di Serramanna
  • ore 12:00 – Inizio degustazione dei ravioli
  • dalle ore 16:00 :
    • Laboratorio per bambini con la preparazione dei malloreddus
    • Presentazione delle ricerca storica del costume, a cura dell’associzaione culturale Tradizioni Popolari
  • dalle ore 17:00 – Laboratorio di traforo per bambini, a cura del Club modellismo e hobby Serramanna
  • ore 19:00 – Inizio degustazione dei ravioli

E ancora:

  • Gazebo informativo di:
    • Protezione civile
    • Associazione “Anni d’argento”
  • Giochi con l’associazione Scout Ichnos APS

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Vi invitiamo a consultare il sito web della parrocchia di Sant’Ignazio da Laconi a Serramanna e le pagine Facebook delle associazioni interessate, come ad esempio l’Ass. Culturale – Tradizioni Popolari “Serramanna”.

Come arrivare alla chiesa di Sant’Ignazio a Serramanna:

