Oktoberfest Sassarese 2024: ecco il programma completo di sabato 19 ottobre 2024 in piazza Fiume!
Oktoberfest Sassarese 2024: torna anche quest’anno l’Oktoberfest di Sassari, ma in piazza Fiume. L’appuntamento è per sabato 19 ottobre 2024, a partire già dalle ore 12:00, quando comincerà il primo dj set, fino a tarda sera.
Non solo tanta birra, ma anche piatti tipici, musica dal vivo, dj set, animazione e intrattenimento per tutti.
Programma Oktoberfest Sassari 2024:
Sabato, 19 ottobre 2024:
- ore 12:00 – Piazza Fiume – Aperipranzo con buffet
- Musica per tutto il pomeriggio e la sera:
- ore 15:00 – Andrea Mastino
- ore 16:30 – Livio Cecchini
- ore 18:00 – Mad dog
- ore 20:00 – Luigi Pilo
- ore 22:00 – Gruppo Lu Monti
- ore 24:00 – Marco Arca
- Cibo tipico: porcetto, asinello, stinco
- Le birre migliori dal mondo
Per maggiori info e aggiornamenti:
Abbiamo visto l’evento pubblicizzato sulla pagina Facebook eventi a Sassari e dintorni.
Dove si trova e come arriva in piazza Fiume a Sassari:
