Oktoberfest Sassarese 2024: ecco il programma completo di sabato 19 ottobre 2024 in piazza Fiume!

Daniele Puddu 15 Ottobre 2024
Oktoberfest 2024 in piazza Tola a Sassari, manifesto con data, programma e line up

Oktoberfest Sassarese 2024: torna anche quest’anno l’Oktoberfest di Sassari, ma in piazza Fiume. L’appuntamento è per sabato 19 ottobre 2024, a partire già dalle ore 12:00, quando comincerà il primo dj set, fino a tarda sera.

Non solo tanta birra, ma anche piatti tipici, musica dal vivo, dj set, animazione e intrattenimento per tutti.

Programma Oktoberfest Sassari 2024:

Sabato, 19 ottobre 2024:

  • ore 12:00 – Piazza Fiume – Aperipranzo con buffet
  • Musica per tutto il pomeriggio e la sera:
    • ore 15:00 – Andrea Mastino
    • ore 16:30 – Livio Cecchini
    • ore 18:00 – Mad dog
    • ore 20:00 – Luigi Pilo
    • ore 22:00 – Gruppo Lu Monti
    • ore 24:00 – Marco Arca
  • Cibo tipico: porcetto, asinello, stinco
  • Le birre migliori dal mondo

Per maggiori info e aggiornamenti:

Dove si trova e come arriva in piazza Fiume a Sassari:

