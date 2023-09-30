Volo Olbia–Barcellona anche in inverno, la novità di Volotea: il maggior problema per chi abita in Sardegna ed ha necessità di viaggiare, è la carenza di rotte, destinazioni e voli nei mesi invernali, che di fatto isola ancora di più la nostra terra. Dopo l’annuncio della contrazione delle rotte disponibili da parte di Ryanair, una buona notizia arriva invece da Olbia, dove Volotea ha già messo in vendita i biglietti per le rotte del suo programma invernale: Bologna, Torino, Venezia e Verona.

Più la novità assoluta di Barcellona, con la città catalana che verrà quindi collegata al nord est della Sardegna fino a inizio gennaio 2024.

Date e frequenze volo Olbia-Barcellona con Volotea (invernale):

Olbia – Barcellona (Spagna, frequenza bisettimanale, 2 volte la settimana fino all’ inizio di gennaio): il giovedì e la domenica dal 2 novembre 2023 al 7 gennaio 2024.

Quindi un lungo stop, fino alla ripresa dei voli estivi a fine marzo 2024.

Chi è Volotea:

Volotea, la compagnia low cost che collega piccole e medie città e capitali europee, viene da un’estate di successi in Europa e in Italia. Nel Belpaese essa ha operato più di 10.500 voli su oltre 140 rotte, per un totale di più di 1.6 milioni di passeggeri trasportati e un tasso di riempimento degli aeromobili (o “load factor“) del 92%.

Sulla scia di questo risultato straordinario, che ha visto protagonista anche la Sardegna, Volotea ha messo in vendita i biglietti per 5 rotte invernali da e per l’aeroporto di Olbia Costa Smeralda.

Date e frequenze delle rotte invernali Volotea su Olbia:

Olbia – Bologna (frequenza quadrisettimanale, 4 volte la settimana): lunedì, giovedì, venerdì e domenica, o meglio: 2 volte la settimana, il lunedì e il venerdì fino al 3 novembre 2023; 4 volte la settimana, il lunedì, giovedì, venerdì e la domenica dal 6 novembre al 17 dicembre 2023; 3 volte la settimana nelle settimane di Natale, 4 volte la settimana nella prima settimana di gennaio 2024, 3 in quella successiva e poi 2 fino al 4 febbraio 2024. 4 volte la settimana dal 4 febbraio 2024 in poi (lunedì, giovedì, venerdì e domenica)

(frequenza quadrisettimanale, 4 volte la settimana): lunedì, giovedì, venerdì e domenica, o meglio: Olbia – Torino (frequenza bisettimanale, 2 volte la settimana): giovedì e domenica, con un incremento dei voli in prossimità del Natale e voli quotidiani nella prima settimana di gennaio

(frequenza bisettimanale, 2 volte la settimana): giovedì e domenica, con un incremento dei voli in prossimità del Natale e voli quotidiani nella prima settimana di gennaio Olbia – Venezia (frequenza bisettimanale, 2 volte la settimana): giovedì e domenica, per salire a 3 e 4 frequenze settimanali in prossimità del Natale e fermarsi il 7 gennaio 2024 fino alla riapertura dei voli estivi a fine marzo prossimo.

(frequenza bisettimanale, 2 volte la settimana): giovedì e domenica, per salire a 3 e 4 frequenze settimanali in prossimità del Natale e fermarsi il 7 gennaio 2024 fino alla riapertura dei voli estivi a fine marzo prossimo. Olbia – Barcellona (Spagna, frequenza bisettimanale, 2 volte la settimana fino a gennaio 2024 compreso): il giovedì e la domenica dal 2 novembre 2023 al 7 gennaio 2023. Quindi un lungo stop, fino alla ripresa dei voli estivi a fine marzo 2024.

Così Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea:

Intendiamo continuare a supportare la connettività sarda e questa attività ne è la conferma. Siamo felici che, grazie al nostro impegno, i passeggeri sardi potranno continuare a viaggiare anche d’inverno e a raggiungere da Olbia alcuni più importanti aeroporti italiani e, novità assoluta, anche Barcellona. Inoltre, Olbia è una meta incantevole che può regalare grandi emozioni non solo d’estate

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori informazioni su voli, tariffe, funzionamento di Megavolotea e regole sui bagagli, vi rimandiamo al sito ufficiale di Volotea.

