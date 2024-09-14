Capidannu Timpiesu – La Bibbenna: si svolgerà nel prossimo weekend, il 21 e 22 settembre 2024 , la manifestazione “Capidannu Timpiesu – La Bibbenna“, rievocazione dell’antica vendemmia, che avrà luogo presso il parco delle Rimembranze di Tempio Pausania.

Saranno gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Tempio Pausania a riportare il parco delle Rimbembranze all’antica tradizione della vendemmia.

E poi stand enogastronomici e artigianato, la partecipazione delle cantine locali, degustazioni e pranzi tipici, musica con il concerto di Diana Puddu e Piero Marras e le esibizioni dei tanti cori del territorio e tanto altro ancora.

Programma Capidannu Timpiesu – La Bibbenna, Tempio Pausania:

Sabato, 21 settembre 2024:

ore 10:30 – Parco delle rimembranze – Rievocazione dell’antica vendemmia e della pigiatura dell’uva a piedi scalzi , con gli studenti dell’Istituto comprensivo di Tempio, animata dai Cantadores

ore 15:30 – Parco delle rimembranze – Intrattenimento per bambini

ore 17:00 – Piazza XXV Aprile – Ballo liscio in compagnia della fisarmonica di Danilo Putzu

Domenica, 22 settembre 2024 – Sui sentieri della memoria:

ore 10:00 – Parco delle rimembranze – Torchiatura delle vinacce con antichi torchi con “La suppressa“

ore 19:30 – Piazza XXV Aprile – Premiazione dei gruppi

ore 21:30 – Piazza XXV Aprile – Concerto del cantautore Piero Marras

E poi ancora:

Stand enogastronomici e artigianato

Dimostrazione degli antichi mestieri

Cantine della Gallura , per degustare e acquistare le eccellenze dei loro prodotti

Il centro storico tornerà indietro nel tempo e verrà allestito con le vecchie attrezzature di una volta, quando venivano utilizzate per la lavorazione delle vigne

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori info, dettagli, il menù e il prezzo dei pranzi, eventuali modifiche al programma e via dicendo, vi rimandiamo alle pagine Facebook del Comune di Tempio Pausania e della Pro loco di Tempio Pausania. Questi sono i numeri di telefono della Pro loco:

079 631 273

347 652 49 61

Come arrivare al parco delle Rimembranze di Tempio Pausania:

Non conosci Tempio Pausania? Ingrandisci la mappa, l’abbiamo puntata proprio sul parco delle rimembranze.

