Cronoscalata Iglesias Sant’Angelo 2024: torna anche quest’anno – il 20, 21 e 22 e 24 settembre 2024 – una delle corse automobilistiche più amate della Sardegna, la cronoscalata “Iglesias–Sant’Angelo“, gara che si inserisce nel quadro del “Trofeo Italiano Velocità Montagna“.

Il tracciato è quello classico della Strada Statale 126 tra Iglesias e Fluminimaggiore, per un totale di 5.920 metri di curve e tornanti tra San Benedetto e il valico di Genna Bogai. Da non perdere quindi le evoluzioni delle mitiche Osella, Honda, Suzuki, Ligier, Nova Proto e dei tanti altri marchi che hanno fatto la storia di questo sport.

Cronoscalata Iglesias Sant’Angelo, programma e orari 2024:

In ulteriore aggiornamento nei prossimi giorni.

Venerdì, 20 settembre 2024:

dalle ore 11:30 alle 13:00 – Verifiche sportive

dalle ore 12:00 alle 13:00 – Verifiche tecniche

dalle ore 14:30 alle 18:00 – Verifiche sportive

dalle ore 14:30 alle 18:30 – Verifiche tecniche

ore 19:45 – Piazza Sella – Presentazione dei piloti

Sabato, 21 settembre 2024:

ore 09:00 – Prove ufficiali (due manches)

Domenica, 22 settembre 2024:

ore 09:00 – Partenza della gara , in due manches

, in due manches Piazza Sella, Iglesias – Premiazione

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali aggiornamenti, vi rimandiamo alla pagina Facebook del Comune di Iglesias o al sito web, già linkato a inizio articolo, del “Trofeo Italiano Velocità Montagna“.

Come arrivare a Iglesias:

Sant’Angelo si trova circa a metà strada tra Iglesias e Fluminimaggiore, le due località sono separate da 12 chilometri circa, sui 6 chilometri più impegnativi dei quali, si svolge la cronoscalata.

