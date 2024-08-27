Sagra della pecora 2024 a Palmas Arborea: scopri il programma di sabato 7 settembre 2024!
Sagra della pecora 2024 a Palmas Arborea, programma, orari, menù e prezzi:
Si svolgerà nella serata di sabato 7 settembre 2024 la sesta edizione della “Sagra della pecora” a Palmas Arborea, comune poco più a sud di Oristano.
L’orario di inizio della sagra è per le ore 19:30 e si svolgerà in piazza Sant’Antioco a Palmas Arborea. L’organizzazione è del comitato per la Festa di Sant’Antonio Martire. Sarà presente anche il comitato con su stazzu.
La serata sarà allietata prima da musica soft e poi da dj Pagno.
Menù sagra a 12 euro:
Il menù della sagra ha un menù fisso al costo di 12 euro:
- Malloreddus con purpuzza
- Pecora bollita con patate e cipolla
- Formaggio
- Pane
- Bevanda a scelta tra vino o acqua
Programma Sagra della Pecora, Palmas Arborea:
Sabato, 7 settembre 2024:
- ore 19:30 – Inizio sagra della pecora, con menù a 12 euro (vedi sopra)
- durante la serata – Dj set con Dj Pagno
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli ed eventuali cambiamenti al programma, anche dell’ultimo momento, vi rimandiamo alla pagina Facebook del comitato organizzatore.
Come arrivare a Palmas Arborea (cartina stradale):
Arrivare a Palmas Arborea è piuttosto facile, perché si trova ai lati della SS131 all’altezza di Santa Giusta (ma dall’altra parte della “Carlo Felice”). Semmai guidate con prudenza e rispettate i limiti di velocità, sono molte infatti, ogni giorno, le postazioni autovelox in Sardegna, specie sulla SS131.
