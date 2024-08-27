Sagra della pecora 2024 a Palmas Arborea: scopri il programma di sabato 7 settembre 2024!

Sagra della pecora 2024 a Palmas Arborea , programma, orari, menù e prezzi:

Si svolgerà nella serata di sabato 7 settembre 2024 la sesta edizione della “Sagra della pecora” a Palmas Arborea, comune poco più a sud di Oristano.

L’orario di inizio della sagra è per le ore 19:30 e si svolgerà in piazza Sant’Antioco a Palmas Arborea. L’organizzazione è del comitato per la Festa di Sant’Antonio Martire. Sarà presente anche il comitato con su stazzu.

La serata sarà allietata prima da musica soft e poi da dj Pagno.

Menù sagra a 12 euro:

Malloreddus con purpuzza

Pecora bollita con patate e cipolla

Formaggio

Pane

Bevanda a scelta tra vino o acqua

Programma Sagra della Pecora, Palmas Arborea:

Sabato, 7 settembre 2024:

ore 19:30 – Inizio sagra della pecora , con menù a 12 euro (vedi sopra)

, con menù a 12 euro (vedi sopra) durante la serata – Dj set con Dj Pagno

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali cambiamenti al programma, anche dell’ultimo momento, vi rimandiamo alla pagina Facebook del comitato organizzatore.

Come arrivare a Palmas Arborea (cartina stradale):

Arrivare a Palmas Arborea è piuttosto facile, perché si trova ai lati della SS131 all’altezza di Santa Giusta (ma dall’altra parte della “Carlo Felice”). Semmai guidate con prudenza e rispettate i limiti di velocità, sono molte infatti, ogni giorno, le postazioni autovelox in Sardegna, specie sulla SS131.

