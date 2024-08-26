Sagra del maialetto 2024 a Santa Maria Navarrese: scopri il programma di sabato 31 agosto 2024!

Daniele Puddu 26 Agosto 2024
Sagra del maialetto 2024 a Santa Maria Navarrese, data e programma

Sagra del maialetto 2024 a Santa Maria Navarrese: se vi siete persi la mitica sagra del maialetto di Baunei dello scorso luglio, abbiamo una buona notizia per voi: si replica nella serata di sabato 31 agosto 2024, sempre a Baunei, in Ogliastra, ma nella sua frazione a mare di Santa Maria Navarrese.

L’appuntamento con la settima edizione della “Sagra del maialetto di Santa Maria Navarrese” è infatti per le ore 19:00 in piazza Principessa di Navarra.

Durante la serata, oltre alla degustazione di ottima carne di maialetto cotta allo spiedo, vi aspettano anche musica coinvolgente e balli di gruppo per divertirsi insieme.

Programma della Sagra del maialetto arrosto, Santa Maria Navarrese:

Sabato, 31 agosto 2024:

  • ore 19:00 – Piazza Principessa di Navarra a Santa Maria Navarrese – Inizio sagra del maialetto

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli, costi ed eventuali modifiche al programma, vi rimandiamo alla pagina Facebook degli organizzatori della polisportiva baunese.

Come arrivare a Santa Maria Navarrese:

