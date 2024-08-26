Sagra del maialetto 2024 a Santa Maria Navarrese: scopri il programma di sabato 31 agosto 2024!
Sagra del maialetto 2024 a Santa Maria Navarrese: se vi siete persi la mitica sagra del maialetto di Baunei dello scorso luglio, abbiamo una buona notizia per voi: si replica nella serata di sabato 31 agosto 2024, sempre a Baunei, in Ogliastra, ma nella sua frazione a mare di Santa Maria Navarrese.
L’appuntamento con la settima edizione della “Sagra del maialetto di Santa Maria Navarrese” è infatti per le ore 19:00 in piazza Principessa di Navarra.
Durante la serata, oltre alla degustazione di ottima carne di maialetto cotta allo spiedo, vi aspettano anche musica coinvolgente e balli di gruppo per divertirsi insieme.
Programma della Sagra del maialetto arrosto, Santa Maria Navarrese:
Sabato, 31 agosto 2024:
- ore 19:00 – Piazza Principessa di Navarra a Santa Maria Navarrese – Inizio sagra del maialetto
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli, costi ed eventuali modifiche al programma, vi rimandiamo alla pagina Facebook degli organizzatori della polisportiva baunese.
Come arrivare a Santa Maria Navarrese:
RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso:
- Metti mi piace alla nostra Pagina Facebook –> Eventi e Sagre in Sardegna su Facebook
- Iscriviti al nostro Canale Telegram –> Eventi e Sagre in Sardegna su Telegram
- Iscriviti al nostro Canale Whatsapp –> Eventi e Sagre in Sardegna su Whatsapp